Vietnam afirma su papel y posición en la escena internacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza (Foto: VNA)

El viaje de trabajo del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Estados Unidos del 18 al 20 de febrero para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, por invitación del presidente Donald Trump, ha marcado hitos importantes tanto en el ámbito multilateral como bilateral, contribuyendo a afirmar el papel, la responsabilidad y la posición internacional del país indochino, al tiempo que genera un nuevo impulso para sus relaciones bilaterales con Estados Unidos en la nueva etapa de desarrollo.

El secretario general del PCV, To Lam, y los delegados asisten a la sesión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza. Foto: Thong Nhat – VNA

La participación del máximo dirigente vietnamita en la reunión, junto a jefes de Estado y líderes de más de 50 países, constituye la primera gran actividad de diplomacia multilateral e internacional de Vietnam a nivel superior tras el XIV Congreso Nacional del PCV. Este viaje representa un paso diplomático crucial que no solo eleva la posición de Vietnam, sino que también refleja claramente la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación, multilateralización y diversificación, participando activamente en la resolución de problemas globales, en consonancia con el espíritu de la magna cita partidista.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne con el presidente de U zbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Foto: Publicada por VNA

Como uno de los miembros fundadores de la Junta de Paz sobre Gaza, Vietnam ha demostrado su postura coherente: todos los conflictos deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU), respetando los derechos fundamentales y los intereses legítimos de las partes involucradas. En la reunión, el secretario general To Lam enfatizó el deseo de Vietnam de coordinar estrechamente con los miembros para poner fin al conflicto, proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario, reconstruir la infraestructura en Gaza y promover un proceso político creíble hacia una paz duradera y sostenible en Medio Oriente. El viaje de trabajo de To Lam demostró el firme compromiso de Vietnam con los esfuerzos internacionales por la paz, así como su buena voluntad y contribución a la promoción de la paz en Medio Oriente y la garantía de los derechos nacionales fundamentales del pueblo palestino, incluido el derecho a establecer un Estado palestino.



La proactividad de Vietnam no solo refleja su responsabilidad internacional, sino que también consolida su imagen como nación que contribuye activamente a la paz, estabilidad y desarrollo globales. El presidente Donald Trump valoró altamente la asistencia personal del secretario general To Lam, considerándola una prueba del fuerte compromiso de Hanoi con la paz, estabilidad y cooperación global, y un reflejo de su creciente papel y posición como una nación “admirable” en la comunidad internacional.



El diario The Washington Times destacó el significado de la participación del líder vietnamita, señalando que en un mundo cada vez más dominado por conflictos, fragmentación y competencia geopolítica, la presencia de un alto dirigente vietnamita no es solo simbólica, sino una señal proactiva e intencionada que transmite múltiples mensajes estratégicos. El periódico valoró que lo más profundo de este viaje es que Vietnam, una nación que sufrió décadas de guerra, se convierte ahora en un ejemplo vívido de capacidad de reconstrucción y reconciliación, difundiendo un mensaje de paz, reconstrucción y desarrollo.

El secretario general To Lam asiste a la ceremonia de firma e intercambio de contratos y acuerdos de cooperación entre Vietnam y Estados Unidos. Foto: Thong Nhat – VNA

El portal Moderndiplomacy enfatizó que la participación de Vietnam en la Junta de Paz sobre Gaza refleja un compromiso más claro de Hanoi con los esfuerzos relacionados con la paz en Medio Oriente, elevando su posición como potencia mediana con un papel constructivo. Este paso consolidará la imagen de Vietnam como un actor independiente y autónomo frente a todas las grandes potencias. En la misma línea, el profesor emérito Carl Thayer, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), opinó que Vietnam está demostrando un papel cada vez más relevante en la escena internacional. La participación del secretario general To Lam es una oportunidad para que Vietnam, de ser una víctima de la guerra, se convierta en un país dispuesto a apoyar la reconstrucción, participando activamente en la configuración de instituciones multilaterales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reune con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Thong Nhat - VNA

En el ámbito bilateral, el viaje del secretario general To Lam ha cosechado resultados tangibles, consolidando sólidamente el pilar económico-comercial y la confianza política entre ambas naciones. El punto culminante fue el encuentro entre To Lam y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.



En un ambiente cordial, Trump expresó su afecto por el pueblo vietnamita y por el propio secretario general, reafirmando su apoyo a un Vietnam “fuerte, independiente, autosuficiente y próspero”. Afirmó que seguirá considerando a Vietnam como un socio importante en la región y anunció que instruirá a las agencias correspondientes para retirar pronto a Vietnam de la lista de control de exportaciones estratégicas (D1-D3), un paso significativo que elimina un gran obstáculo para el flujo tecnológico y comercial.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostiene un encuentro con Kurt M. Campbell, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos. Foto: VNA

En las reuniones con funcionarios estadounidenses, estos valoraron altamente el entorno de inversión en Vietnam, considerando a la nación sudesteasiática como un destino estratégico en las cadenas de suministro globales. Las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado entre ambas partes están entrando en una fase decisiva con avances notables. Con motivo de este viaje, se intercambiaron y firmaron una serie de acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países por un valor total de 37,2 mil millones de dólares, en sectores estratégicos como transformación digital, telecomunicaciones, aviación y salud, que se espera impulsen la conectividad aérea, el turismo, la inversión y contribuyan a equilibrar el comercio bilateral.



Paralelamente a la cooperación económica, se impulsaron los esfuerzos diplomáticos. El secretario general sostuvo conversaciones telefónicas con varios senadores estadounidenses, discutiendo temas de cooperación, especialmente en la superación de las consecuencias de la guerra, fundamentales para mantener la confianza mutua. En las reuniones con funcionarios estadounidenses, estos valoraron altamente el entorno de inversión en Vietnam, considerando a la nación sudesteasiática como un destino estratégico en las cadenas de suministro globales. Las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado entre ambas partes están entrando en una fase decisiva con avances notables. Con motivo de este viaje, se intercambiaron y firmaron una serie de acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países por un valor total de 37,2 mil millones de dólares, en sectores estratégicos como transformación digital, telecomunicaciones, aviación y salud, que se espera impulsen la conectividad aérea, el turismo, la inversión y contribuyan a equilibrar el comercio bilateral.