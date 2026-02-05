Resolución en marcha: Resultados Visibles

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam ha propuesto políticas con una visión estratégica y un avance en el pensamiento, y para que la Resolución del Congreso se traduzca en resultados prácticos, es importante redoblar esfuerzos y acción como exige el secretario general To Lam en su artículo “¡Adelante! ¡La victoria total será nuestra!” del 25 de enero.

La clausura del XIV Congreso Nacional del Partido. (Foto: VNA)

Lo especial, según la evaluación del Secretario General, es que en este XIV Congreso, por primera vez, el Comité Central aprobó un programa de acción junto con la resolución, con el objetivo de materializar rápida y eficazmente los documentos adoptados.



El programa de acción establece tareas, proyectos y obras importantes, con un enfoque estratégico para el período 2026-2030, asignando responsabilidades claras, recursos, cronogramas y las condiciones necesarias para su implementación. Este programa será una base importante para que los niveles y sectores actúen de acuerdo con sus funciones, tareas y responsabilidades, contribuyendo al logro exitoso de los objetivos establecidos por el XIV Congreso.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

También pone un énfasis especial en la necesidad de "elegir correctamente, implementar rápidamente, hacer las cosas hasta el final y medir el progreso por los resultados" para todas las tareas establecidas en la resolución.



En el día de clausura del Congreso, el secretario general, To Lam, firmó una directiva sobre el estudio, la concientización, la difusión y la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido.



La directiva exige que la implementación de la resolución comience de inmediato, combinando métodos tradicionales con la aplicación de ciencia y tecnología, para garantizar una unidad de entendimiento, pensamiento y acción, y lograr el consenso entre todo el Partido, el Ejército y la población.



Así, desde todos los ángulos, el XIV Congreso se considera un "congreso de acción”, con altas exigencias: no solo los miembros del Partido, sino también toda la ciudadanía debe "ver y notar los resultados, elevando así la confianza en el Partido".



La resolución destaca la necesidad de un fuerte cambio de "hablar" a "hacer". "Hablar acompañado de hacer" se ha convertido en un principio de acción, combatiendo las costumbres de "hablar mucho, hacer poco", "hablar bien, hacer mal", "decir sin hacer" y el "burocratismo".



La realidad ha demostrado que, cuando las políticas correctas del Partido y el Estado se implementan con "diez veces más determinación y cien veces más acción", el éxito es sobresaliente.

Recientemente, el 31 de enero, la Escuela Internado de Educación primaria y secundaria Si Pa Phin, en la aldea Nam Chim 1, comuna de Si Pa Phin, provincia de Dien Bien, comenzó a funcionar. Esta moderna institución educativa es la primera escuela implementada según la política humanitaria y con visión a largo plazo del Buró Político.

Volviendo al 18 de julio de 2025, al considerar la propuesta del Ministerio de Educación y Formación sobre la inversión para la construcción de 248 escuelas internado en 248 comunas fronterizas, el Buró Político asignó al Comité del Partido del Gobierno la responsabilidad de dirigir y coordinar con los Ministerios, agencias y autoridades locales para implementar esta política. Además, se encomienda al Comité del Frente de la Patria de Vietnam y otras organizaciones a nivel central para movilizar a todos los sectores, asociaciones y ciudadanos en el apoyo a la construcción y rehabilitación de escuelas en las zonas fronterizas.



Gracias a la decidida dirección del Comité del Partido del Gobierno, y con la participación activa de los Ministerios, sectores, autoridades locales y la sociedad, 100 escuelas en las comunas fronterizas de 18 provincias y ciudades ya han comenzado su construcción y se completarán antes del 30 de agosto de 2026.



Por otro lado, la "Campaña Quang Trung" demuestra que es posible lograr "milagros cotidianos" cuando las políticas se alinean con la voluntad del pueblo, acompañadas de un esfuerzo decidido por parte del Gobierno, las agencias, el ejército, la policía, las autoridades locales y las empresas.



La campaña, fue lanzada el 29 de enero de 2025 en la comuna de Hoa Thinh, provincia de Dak Lak, con el objetivo de reparar 34.759 casas dañadas antes del 31 de diciembre de 2025 y reconstruir 1.597 casas destruidas o arrasadas antes del 31 de enero de 2026, asegurando que todas las personas tengan una vivienda. Después de 35 días de trabajo, todas las casas dañadas fueron reparadas, y las 1.597 casas destruidas fueron reconstruidas antes de la fecha límite, superando las expectativas.



Cabe destacar la campaña nacional para "eliminar las viviendas precarias y deterioradas en todo el país". Después de un año y cuatro meses (de abril de 2024 a agosto de 2025), se construyeron más de 334.234 viviendas nuevas y seguras, capaces de resistir tormentas, con una vida útil de al menos 20 años. El total de recursos movilizados fue de más de 952,34 millones de dólares, más de 2,7 millones de días de trabajo y la participación de más de 454.000 personas.



En términos de objetivos a largo plazo, la reducción sostenible de la pobreza en el período 2021-2025, con resultados más rápidos que los objetivos establecidos por la Asamblea Nacional y el Gobierno. La tasa de pobreza multidimensional en el país pasó del 4,4% en 2021 al 1,3% en 2025, y las políticas de apoyo a las personas con dificultades y la seguridad social se implementaron de manera integral, reflejando el espíritu de "no dejar a nadie atrás".



Estos logros recientes, junto con la Resolución del XIV Congreso, que actúa como un manual de acción para el Partido y todo el sistema político, y con el "firme compromiso político en el más alto nivel, el mayor esfuerzo y la acción más decidida" de todo el Partido, el Ejército y el pueblo, como afirmó el secretario general To Lam, sin duda llevarán a la nación vietnamita al éxito./.