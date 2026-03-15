Presidente de Asamblea Nacional inspecciona los preparativos electorales y emite su voto en Ciudad Ho Chi Minh

15/03/2026

En la mañana del 15 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, quien también se desempeña como presidente del Consejo Electoral Nacional, emitió su voto, concedió una entrevista a la prensa e inspeccionó los preparativos electorales en el centro de votación número 14, ubicado en la Escuela Secundaria Do Van Day, en la comuna de Hoc Mon, Ciudad Ho Chi Minh.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, inpecciona las actividades electorales en el centro de votación número 14, ubicado en la Escuela Secundaria Do Van Day, en la comuna de Hoc Mon, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Doan Tan/VNA"

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, emitió hoy su voto en el colegio electoral n.º 14 del barrio de Hoc Mon, en Ciudad Ho Chi Minh, dando inicio a la jornada nacional de votación para elegir a los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

Lo acompañaron el secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang; el secretario general de la Asamblea Nacional y presidente de la Oficina de la AN, Le Quang Manh; otros funcionarios centrales y locales, así como numerosos votantes del lugar, quienes también ejercieron sus derechos y deberes cívicos.

En declaraciones a la prensa en el colegio electoral, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, expresó su profundo honor por poder votar en la comuna de Hoc Mon.

Atribuyó los preparativos exitosos al liderazgo y la dirección del Comité Central del Partido, su Buró Político y la Secretaría, bajo la conducción del secretario general del Partido, To Lam, subrayando que todo el sistema político se movilizó con rapidez, seriedad y profesionalismo para organizar las elecciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, emitió su voto en el centro de votación número 14, ubicado en la Escuela Secundaria Do Van Day, en la comuna de Hoc Mon, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Doan Tan/VNA

También elogió al Consejo Electoral Nacional, a los comités electorales, a las juntas y a los equipos de mesa electoral en todos los niveles por cumplir estrictamente las directrices de las autoridades centrales, e instó a los responsables de las labores electorales a continuar supervisando, dirigiendo y orientando el proceso de cerca para garantizar los mejores resultados.

Expresó su confianza en que, gracias a los esfuerzos conjuntos de los comités del Partido, las autoridades, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones de masas en todos los niveles, junto con el apoyo y el consenso de los votantes de todo el país, las elecciones serán sin duda un gran éxito.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man y votantes en la ceremonia inaugural. Foto: Doan Tan/VNA

En un mensaje dirigido a los votantes de todo el país, subrayó que acudir a votar es un derecho y una responsabilidad sagrada de cada ciudadano. Señaló además que las elecciones de este año tienen un significado especial, al coincidir con el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales de Vietnam, que marcaron el nacimiento del poder legislativo del país.

Además, expresó su firme convicción de que los votantes de todo el país acudirán masivamente a las urnas y elegirán a diputados con las cualidades y capacidades necesarias, contribuyendo así a impulsar al país hacia una nueva etapa de desarrollo y a cumplir los objetivos establecidos en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.