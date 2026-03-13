Elecciones en Vietnam - La voluntad del pueblo como escudo de acero frente a voces discordantes

El 15 de marzo de 2026, los votantes vietnamitas ejercerán su derecho y deber sagrado de elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.

Los residentes visitan los colegios electorales de sus barrios para revisar la lista de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. (Foto: VNA)

Este es un evento político de gran magnitud y trascendencia para la nación y cada localidad. Se organiza en un momento en que el país cumple 40 años de la obra de Renovación (Doi Moi), alcanzando logros muy importantes y e integrales en todos los ámbitos, con hitos destacados y la creciente elevación de la posición internacional de Vietnam.



Todo el Partido, el Ejército, los niveles, los sectores y el sistema político están completando a ritmo acelerado los preparativos para esta gran festividad nacional. Las calles brillan con el color de las banderas y los lugares de votación están engalanados con pancartas y lemas.



En contraste con este ambiente de alegría y entusiasmo, las fuerzas hostiles y reaccionarias siguen difundiendo tergiversaciones y actividades de sabotaje contra las elecciones.



Voces discordantes



No solo ocurre con las elecciones; ante cada evento político de gran envergadura y significado para el país, las fuerzas hostiles y oportunistas siempre buscan formas de tergiversar y distorsionar la verdad, sembrar dudas, causar confusión en la percepción social y erosionar la confianza del pueblo en el Partido, el Estado y el sistema.



Cuanto más glorioso es el desarrollo del país, más frenéticos se vuelven estos actores negativos en sus ataques. Aprovechan el ciberespacio, las redes sociales y las plataformas de comunicación transfronterizas para difundir información falsa, desvirtuar la esencia de las elecciones y negar el papel de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.



El argumento más común que utilizan es que las elecciones son solo una "formalidad" y que el pueblo no tiene un poder de elección real.

Funcionarios revisan y verifican las tarjetas de elector en el barrio de Hai Ba Trung, Hanoi. (Foto: VNA)

Además, las fuerzas hostiles también intensifican tácticas para difamar y socavar el prestigio de los líderes y cuadros clave, especialmente de aquellos presentados para la candidatura. En las redes sociales se pueden observar publicaciones y clips editados con historias inventadas sobre la vida privada, exagerando defectos o incluso creando contenidos falsos para atacar personalmente a los funcionarios, con la intención de tambalear la confianza del pueblo.



Otra táctica empleada es abusar del derecho a la autopostulación para perturbar el trabajo de personal, establecer grupos bajo falsas banderas de "democracia" o "sociedad civil", así como utilizar la excusa de "ejercer los derechos civiles" para promover la candidatura de individuos oportunistas.



Es vital reafirmar que el derecho a postularse está siempre garantizado por la ley, pero va acompañado de criterios estrictos sobre nivel político, ética, capacidad y prestigio. El proceso de consulta y la recogida de opiniones de los votantes en los lugares de residencia y trabajo actúan como un "filtro" eficaz para descartar elementos subversivos con motivos impuros.



La Directiva No. 46-CT/TW del Buró Político también estipula claramente: "... no incluir en la lista de candidatos a personas con manifestaciones de oportunismo político, ambición de poder, conservadurismo, ideología de facciones o localismo; a sujetos que estén bajo inspección o control por indicios de infracción, o que hayan sido declarados deshonestos por las autoridades competentes; ni a jefes de agencias u organizaciones donde hayan ocurrido casos graves de corrupción, despilfarro, negatividad o falta de unidad".



Por esa razón, las voces discordantes no podrán superar este "escudo".



El apoyo del pueblo crea un escudo de acero



Se puede afirmar que las elecciones en Vietnam se llevan a cabo sobre una base legal unificada, estricta y transparente. Según la Constitución de 2013, el derecho de los ciudadanos a votar y a postularse es una de las potestades políticas fundamentales, que garantiza el principio de igualdad absoluta, sin distinción de género, etnia, religión o estatus social.



Sobre esta base, la Ley de Elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares concreta plenamente los principios de sufragio universal, igualdad, voto directo y secreto; estándares democráticos universales reconocidos y respetados por la comunidad internacional.



Desde la consulta para la presentación de candidatos, la elaboración y publicación de las listas de votantes, la organización de la campaña electoral, hasta la votación, el escrutinio y el anuncio de los resultados, cada etapa se realiza con seriedad bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes, el Frente de la Patria de Vietnam y, especialmente, bajo la supervisión directa del pueblo.



Obtener la lista de candidatos en cada centro de votación es un proceso democrático de múltiples niveles y pasos. Este procedimiento es presidido por los comités del Frente de la Patria de Vietnam en todos los niveles, con la participación de representantes de organizaciones políticas y sociales, agencias y unidades pertinentes y, sobre todo, la opinión directa de los votantes en sus lugares de residencia y trabajo.

Solo aquellas personas que cumplen plenamente con los estándares de representación estipulados por la ley, que poseen integridad y capacidad, y que reciben la confianza real de los votantes, son incluidas en la lista oficial de candidatos.

Un desfile que promueve las próximas elecciones pasa por el barrio de Chanh Hung en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



El principio del voto secreto garantiza que cada papeleta sea una expresión independiente, libre y honesta de la voluntad del pueblo, sin estar sujeta a ninguna presión o influencia. El escrutinio se realizará de forma pública y transparente, ante la presencia de representantes de los votantes, del Frente de la Patria y de las organizaciones relacionadas; los resultados electorales se publicarán y anunciarán ampliamente para que el pueblo pueda seguir y supervisar el proceso.



Estos hechos son pruebas claras y convincentes, con fuerza suficiente para rechazar los argumentos que sostienen que las elecciones en Vietnam son una "imposición".



Todo el país celebra la gran fiesta



Para luchar eficazmente contra los argumentos erróneos y distorsionados relacionados con las elecciones, las fuerzas pertinentes en todos los niveles han implementado medidas sincronizadas para prevenir, detectar y derrotar las conspiraciones y actividades de sabotaje de las fuerzas hostiles, reaccionarios en el exilio y opositores internos.



La propaganda sobre las elecciones se desarrolla de manera vibrante en todo el país y también en el espacio digital. Los contenidos falsos, los puntos de vista erróneos y hostiles que atacan al Partido, al Estado y al sistema en el ciberespacio son rastreados y eliminados de manera oportuna.



Los votantes también verifican la información a través de fuentes oficiales, como los periódicos del Partido y las emisoras de televisión nacionales y locales.



En un momento en que el mundo aún enfrenta inestabilidad y conflictos políticos, el pueblo de Vietnam valora aún más la independencia, la libertad y la democracia por las que tantas generaciones sacrificaron su vida para recuperar y mantener hasta el día de hoy. Esa confianza en el sistema no se deja tambalear fácilmente.



El próximo 15 de marzo veremos a votantes de casi cien años acudiendo a las urnas por su propia cuenta, el entusiasmo en los ojos de los electores jóvenes y a familias de varias generaciones asistiendo juntas para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos. Todo creará la atmósfera vibrante de una gran fiesta nacional./.