Feria de Primavera 2026 reposiciona motor de crecimiento de Vietnam

Durante mucho tiempo, las ferias comerciales se veían como eventos aislados en los que las empresas exhibían productos, los consumidores buscaban ofertas y las regiones promovían sus especialidades. Si bien la Feria de Primavera 2026 sigue siendo un espacio familiar para las compras del Tet (Año Nuevo Lunar), tiene una dimensión más profunda: se está consolidando como un espacio para conectar directamente la oferta y la demanda, reduciendo los intermediarios y permitiendo que los productos nacionales lleguen a los consumidores con menores costos, mayor transparencia y comportamientos guiados por políticas específicas.



Durante años, el consumo interno solo se mencionaba como un recurso para compensar las dificultades de las exportaciones. Sin embargo, al llegar a 2026, ha quedado claro que el consumo interno no es solo un apoyo, sino un motor de crecimiento independiente.

En el stand del grupo lácteo TH (Foto: VNA)

Con una población cercana a los 100 millones de personas, una clase media en expansión, un alto nivel de urbanización y una fuerte inclinación hacia el consumo digital, Vietnam posee un mercado interno lo suficientemente grande como para convertirse en un pilar clave para su propio desarrollo. Por ello, esta feria no es solo un evento de estímulo estacional, sino una muestra de cómo el Estado está equilibrando los motores de crecimiento, reforzando sectores más allá de las exportaciones.



La muestra, además, no se limita a satisfacer la demanda; impone una presión significativa sobre la oferta. Los consumidores vietnamitas ya no buscan solo el precio bajo, sino que también valoran el origen, la calidad, los estándares ecológicos, la trazabilidad y la experiencia de marca. Esto obliga a las empresas nacionales a adaptarse profundamente, modificando sus procesos de producción, logística, empaque, comunicación y enfoque hacia el cliente.



La Feria de Primavera 2026, con la participación de miles de empresas, cooperativas y productores, se convierte en una prueba a gran escala del mercado, donde los productos que no cumplan con los nuevos estándares serán rápidamente descartados por la elección de los propios consumidores.

Los productos de nidos de golondrina de la provincia de Khanh Hoa acaparan la atención de muchos visitantes. (Foto: VNA)

Desde esta perspectiva, el evento no solo impulsa la demanda, sino que también actúa como un filtro que reestructura la oferta interna. Las empresas deben mejorar su competitividad en su propio mercado, ya que si no conquistan al consumidor local, sus posibilidades de acceder al mercado internacional serán mínimas. Así, el mercado interno deja de ser solo un lugar para productos de baja calidad y se transforma en un espacio competitivo, donde los estándares de calidad son cada vez más altos y la innovación se vuelve esencial.



Una novedad en la política actual es tratar la promoción comercial no como una actividad secundaria, sino como una infraestructura blanda esencial para la economía, similar a sectores como la logística, las finanzas o la tecnología.