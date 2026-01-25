Líder partidista resalta importancia histórica del XIV Congreso para el futuro de Vietnam

Gracias a un proceso de preparaaión riguroso, científico y exhaustivo, así como a la amplia incorporación de aportes provenientes de todo el Partido y de la sociedad, los documentos aprobados en el XIV Congreso reflejan con claridad una visión estratégica de largo alcance y el más alto nivel de determinación política. Cabe destacar que, por primera vez en la historia de los congresos del Partido, se ha aprobado un Programa de Acción acompañado de la Resolución, lo que constituye un avance decisivo para garantizar que las orientaciones del Congreso se implementen de manera inmediata y efectiva. Desde las directrices hasta los planes y los mecanismos de ejecución, todo ha sido definido con precisión: responsables, plazos, recursos y objetivos finales. De este modo, la Resolución del XIV Congreso se consolida como una verdadera guía de acción para el Partido y todo el sistema político, “una antorcha que ilumina el camino” del nuevo proceso de desarrollo nacional.

Delegados en la sesión de clausura del XIV Congreso del Partido. Foto: VNA

La Resolución establece objetivos generales claros, ambiciosos y factibles para el período 2026-2030, con una visión proyectada hacia 2045. Entre ellos se incluyen el mantenimiento de un entorno de paz y estabilidad, el impulso de un desarrollo rápido y sostenible, la mejora integral de la calidad de vida del pueblo y el fortalecimiento de la autonomía y la resiliencia nacionales para avanzar con firmeza en la nueva era. Más importante aún, los documentos del Congreso concretan de inmediato un espíritu de acción decidida. El Programa de Acción que acompaña a la Resolución subraya el principio de “seleccionar correctamente - implementar con rapidez - ejecutar hasta el final - medir por resultados” como eje rector de todas las tareas. Cada gran decisión del Congreso ha sido traducida en planes operativos con objetivos, soluciones y criterios de evaluación claramente definidos. El principio de que “el pueblo es la raíz” se aplica de manera coherente: el pueblo es el centro y el sujeto del desarrollo; todas las políticas están orientadas a mejorar el bienestar material y espiritual de la ciudadanía al tiempo que se respeta, escucha y potencia su papel como dueño de su propio destino. Por ello, la Resolución no se limita a una visión estratégica, sino que incorpora el pulso de la realidad y genera una fuerte motivación para la acción inmediata tras el Congreso.

De la Resolución a la acción

El Comité Central del Partido del XIV mandato se presentan ante el Congreso. Foto: VNA

Con la Resolución aprobada y el Programa claramente definido, la cuestión restante es la acción. El Congreso exige que todos los comités del Partido a todos los niveles asimilen con urgencia la Resolución, la concreten en programas y planes adecuados a sus realidades y la lleven rápidamente a la práctica. El espíritu general es pasar con decisión del “decir” al “hacer”, del reconocimiento a la acción. Los documentos del Congreso señalan con claridad la necesidad de erradicar de manera contundente prácticas como “hablar mucho y hacer poco”, “hablar bien pero actuar mal”, o “decir sin hacer”, poniendo fin a estilos de trabajo burocráticos y meramente formales. Cada instancia partidista, cada cuadro y militante, especialmente los responsables principales, debe asumir plenamente su responsabilidad y dar ejemplo en la materialización de las decisiones. A partir de ahora, “decir y hacer deben ir de la mano” debe convertirse en un principio fundamental de actuación, toda política y tarea debe definir con precisión objetivos y soluciones, vincular responsabilidades con resultados, combinar avances con sostenibilidad, y asociar la disciplina en la ejecución con la satisfacción del pueblo.

Al entrar en una nueva etapa, toda directriz acertada debe aplicarse con una determinación diez veces mayor y una acción cien veces más intensa en la práctica. La voluntad política debe situarse en su nivel más alto, el esfuerzo en su máxima expresión y la acción ser la más resuelta posible: ese es el mandato que emana de la voluntad y las aspiraciones de desarrollo de la nación. Desde el nivel central hasta las localidades, desde los órganos del Partido y del Estado hasta el Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas, todos deben actuar de manera coordinada con un nuevo impulso. Cada cuadro y militante, en particular, los miembros del Comité Central del Partido, debe ser ejemplar, atreverse a pensar, a hablar, a actuar, a asumir responsabilidades y a innovar por el bien común, tomando los resultados al servicio del pueblo como el criterio supremo de eficacia.