El baile Xoe y la epopeya Xa Nha Ca del pueblo ha nhi

El pueblo ha nhi habita desde tiempos remotos en la cuenca alta del río Da, en la provincia de Lai Chau, al noroeste de Vietnam, donde ha sabido preservar un patrimonio cultural singular.

Para esta comunidad, cada danza y cada canción no constituyen únicamente una expresión artística, sino también la memoria viva de todo un grupo étnico.

La epopeya Xa Nha Ca abarca la vida cultural y espiritual, así como las rutinas cotidianas del pueblo ha nhi. (Foto: Khac Kien/VOV)

Para los ha nhi, el Xoe es mucho más que una danza tradicional. Representa un lenguaje del alma, una vía de comunicación con la naturaleza y un vínculo invisible que une a la comunidad a lo largo de las generaciones. Esta danza se interpreta habitualmente en acontecimientos culturales colectivos, como festivales, celebraciones tradicionales, rituales de rogativa por la cosecha, bodas, inauguraciones, o durante apacibles noches de luna llena. En el baile, los participantes se toman de las manos y se desplazan de forma armoniosa al compás de la música.

Junto a la danza Xoe, destaca Xa Nha Ca, una epopeya monumental del pueblo Ha Nhi. Compuesta por 3.590 versos distribuidos en once partes, esta obra narra la historia del pueblo Ha Nhi desde la creación del universo y el nacimiento de la humanidad, hasta los procesos de migración, asentamiento y supervivencia a lo largo de los siglos.

Ma Ly Pha, residente de la aldea de Me Giong, en la provincia de Lai Chau, expresó el orgullo que siente su comunidad por esta epopeya ancestral: “La epopeya Xa Nha Ca relata los orígenes del pueblo ha nhi. Abarca su vida cultural y espiritual, así como sus rutinas cotidianas. También incluye canciones y danzas folclóricas, costumbres y tradiciones”.



Una gran multitud de habitantes de la comuna de Thu Lum presentes en la actuación artística. (Foto: Khac Kien/VOV)

En un contexto de vida moderna, tanto los pobladores como las autoridades locales conceden una atención especial a la preservación y transmisión de los valores culturales tradicionales. Nguyen Truong Giang, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la comuna de Thu Lum, en la provincia de Lai Chau, subrayó: “Los líderes del Partido y las autoridades locales impulsarán la difusión de estos valores y los integrarán en el currículo escolar. Asimismo, la comunidad organizará actividades culturales y artísticas vinculadas al desarrollo económico y social de las aldeas de la minoría étnica ha nhi”.

Numerosos turistas que visitan las aldeas ha nhi quedan cautivados por la sencillez y la sinceridad de sus habitantes, así como por la danza Xoe. Nguyen Van Phu, visitante procedente de la provincia de Nghe An, compartió su impresión: “Aquí percibo un ambiente cálido y acogedor entre los ha nhi. Los veo preparando la comida juntos y soy testigo de momentos conmovedores cuando los hijos, que trabajan lejos, regresan a casa. También me han impresionado profundamente la danza tradicional Xoe y la epopeya Xa Nha Ca”.



Para los Ha Nhi, el Xoe es mucho más que una danza tradicional especialmente en las festividades. (Foto: Khac Kien/VOV)

En el corazón de esta región montañosa y fronteriza, las danzas tradicionales continúan vivas y en constante transmisión. Los versos de la epopeya siguen entonándose de generación en generación, conformando no solo un patrimonio cultural propio del pueblo ha nhi, sino también una valiosa expresión de la diversidad cultural de Vietnam./.