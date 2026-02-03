Delta del Mekong impulsa turismo verde y desarrollo sostenible

Como una de las regiones turísticas clave de Vietnam, el delta del río Mekong está orientando su desarrollo hacia un modelo de turismo verde, vinculado a la protección del medio ambiente, la puesta en valor de los recursos culturales y la mejora de la calidad de vida de las comunidades en el nuevo contexto de desarrollo.

Los turistas visitan y disfrutan de los manglares en las comunas costeras de la isla de An Hoa, provincia de Vinh Long. (Fuente: VNA)

La región cuenta con una superficie cercana a los 40.000 km² y aporta el 50% de la producción nacional de arroz, el 65% de la producción acuícola, el 70% de la producción frutícola, además de representar el 95% del volumen de arroz y el 60% del pescado exportado del país. Su densa red de ríos y canales constituye una ventaja destacada para el desarrollo del turismo fluvial, el turismo agrícola, el turismo comunitario y los modelos integrados de turismo verde.

El delta del río Mekong es también la puerta de acceso al Mar del Este, lo que facilita la conexión comercial con la Subregión del río Mekong, el Sudeste Asiático y las rutas marítimas internacionales, creando condiciones favorables para el desarrollo de numerosos sectores económicos y de servicios, entre ellos el turismo.

Según el doctor Tran Huu Hiep, vicepresidente de la Asociación de Turismo del delta del río Mekong, la región no solo es el “granero agrícola nacional”, sino también un espacio ecológico-cultural singular, que reúne plenamente las condiciones para desarrollar el turismo verde de manera natural y sostenible. El problema no radica en la cantidad de recursos, sino en la forma de organizar su aprovechamiento de manera armoniosa entre conservación y desarrollo, entre beneficios económicos y responsabilidad ambiental.

El paraje paisajístico nacional Ao Ba Om es un atractivo destino turístico en la provincia de Tra Vinh. (Fuente: VNA)

De acuerdo con Ho Trung Nhan, director del Centro de Promoción Turística de Vinh Long, en el contexto del cambio climático los sectores económicos deben transformarse hacia la sostenibilidad, y el turismo no es una excepción. Hoy en día, el turismo no se limita a la exploración, el descanso o la experiencia cultural, sino que implica también un compromiso con el medio ambiente y las comunidades locales. A diferencia del turismo masivo, que prioriza el factor comercial, el turismo verde concede prioridad a la protección de los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la generación de medios de vida para la población local, sin causar daños al ecosistema.

Con sus ventajas en paisajes naturales, un entramado fluvial denso y un rico ecosistema de huertos, Vinh Long está impulsando activamente la transformación hacia el desarrollo del ecoturismo vinculado a la agricultura y a la protección ambiental sostenible.

Vo Van Phong, director de la empresa de Comunicación y Turismo C2T, compartió: “El turismo verde no consiste en hacer menos, sino en hacerlo de manera diferente. Lo más importante no es solo conservar o modernizar, sino diseñar productos para que los bosques, el agua, la cultura y el conocimiento local sigan generando valor después de cada experiencia del visitante. Cuando el turismo ayuda a los viajeros a comprender, aprender y conectarse más profundamente con la comunidad, la calidad de la experiencia aumenta sin necesidad de ampliar la explotación. Ese es el camino del desarrollo sostenible a largo plazo para el turismo del delta del río Mekong”.

Con el fin de desarrollar y elevar el nivel de los productos turísticos de los oficios tradicionales bajo una orientación verde y sostenible, Can Tho se centrará en aplicar de manera eficaz los mecanismos y políticas de atracción de inversiones, creando un entorno de inversión favorable para captar a inversores estratégicos.

La ciudad ampliará la cooperación internacional, fomentará la producción, mejorará la calidad de los productos y promoverá el desarrollo de las cadenas de sectores clave, así como de los servicios turísticos, la industria rural representativa, las artesanías y las especialidades locales vinculadas al turismo.

En este proceso, se prioriza la creación de productos de experiencia en aldeas artesanales para aumentar el atractivo de los destinos turísticos, generar medios de vida sostenibles para la población, contribuir a la preservación de los oficios tradicionales y proteger el entorno de las aldeas, con el objetivo de que el turismo de Can Tho siga siendo un destino seguro y acogedor para los visitantes.

Según los expertos, el turismo verde ya no es una tendencia opcional, sino una exigencia inevitable para el delta del río Mekong. Si se implementa de manera adecuada, se convertirá en un motor clave para reposicionar la imagen de la región, elevar su valor en el mapa turístico nacional e internacional y, al mismo tiempo, preservar de forma sostenible el espacio ecológico y la identidad cultural del sur de Vietnam en la nueva era./.