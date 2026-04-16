Crecimiento de dos dígitos: oportunidad y reto para Vietnam

El sector de construcción es uno de los pilares de la economía (Fuente: VNA)

La meta de un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10% anual para el período 2026–2030 de Vietnam se considera alcanzable, pero también implica grandes presiones sobre la gestión y coordinación de políticas.

El sector de la construcción, uno de los pilares de la economía, se espera que lidere el crecimiento mediante la inversión en infraestructura, la estabilización del mercado y la mejora de la eficiencia de ejecución.

Nuevo espacio de desarrollo: de la economía marítima a la economía digital y la alta tecnología. Foto: VNA.

La Conclusión No. 18-KL/TW del segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato establece el objetivo de un crecimiento de dos dígitos y al mismo tiempo diseña un sistema de soluciones integradas con cronogramas y responsabilidades específicas para cada sector y nivel administrativo. El marco político se basa en cuatro pilares: instituciones, motores del crecimiento, infraestructura y capacidad de ejecución. Entre ellos, las reformas institucionales se consideran cruciales, mientras que el desarrollo de infraestructura sigue siendo un requisito fundamental.

La Conclusión también fija metas concretas, como completar más de 5.000 kilómetros de autopistas para 2030, establecer el tren de alta velocidad Norte-Sur, desarrollar puertos, infraestructura energética y digital, así como ciudades inteligentes. La inversión pública se considera “capital inicial”, que debe concentrarse, evitando la dispersión, y mejorar la eficiencia para optimizar los recursos presupuestarios y estimular la inversión privada.

Nuevo espacio de desarrollo: de la economía marítima a la economía digital y la alta tecnología. Foto: VNA.

Los expertos subrayan que una infraestructura efectiva creará nuevos polos de crecimiento y reestructurará el espacio económico, pero el éxito depende de la coordinación entre ministerios, sectores y localidades. El sector de la construcción enfrenta la presión de cumplir con los plazos de proyectos estratégicos, controlar costos y estabilizar el mercado.

El sector de construcción es uno de los pilares de la economía (Fuente: VNA)

Según Nguyen The Minh, subdirector del Departamento de Economía y Gestión de la Inversión en Construcción, el sector enfrenta fluctuaciones en los precios de combustibles y materiales. El Ministerio de Construcción ha recomendado al Primer Ministro emitir directivas, solicitando a las localidades estabilizar precios y sancionar el acaparamiento, además de recopilar problemas para proponer políticas que compartan riesgos entre el Estado y las empresas.

El sector de la construcción se considera el “motor” al implementar proyectos de infraestructura y regular los mercados de materiales y bienes raíces.

El puerto de aguas profundas de Phuoc An (Dong Nai), operativo desde octubre de 2024, cuenta con una capacidad de procesamiento de 8 millones de TEU al año. Es uno de los puertos líderes en la región económica clave del sur, integrando instalaciones portuarias con un ecosistema logístico. Foto: Nguyen Thanh An.

Nguyen Tri Duc, jefe de la Oficina del Ministerio de Construcción, afirmó que su cartera mantiene el objetivo de crecimiento de dos dígitos, con un enfoque flexible pero respetando la disciplina de inversión, a través de cinco tareas clave: optimizar la eficiencia de la inversión, desarrollar infraestructura, reestructurar el sector de manera moderna y sostenible, regular el mercado y fortalecer el papel de las instituciones mediante la descentralización y supervisión efectiva.

El mayor desafío sigue siendo la ejecución. A largo plazo, el objetivo no solo es el crecimiento numérico, sino también construir una base de desarrollo sostenible, con infraestructura integrada, instituciones transparentes y capacidad de ejecución suficiente para transformar los objetivos en resultados concretos./.