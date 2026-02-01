La ciudad de Quy Nhon, en la provincia de Gia Lai, ha sido distinguida con el Premio ASEAN a la Ciudad Turística Limpia 2026, marcando la tercera vez que la urbe recibe este prestigioso reconocimiento regional, según informó Nguyen Thi Thanh Lich, vicepresidenta del Comité Popular provincial.

Ciudad vietnamita de Quy Nhon gana Premio ASEAN a Ciudad Turística Limpia 2026 (Foto: VNA)

El galardón fue entregado en el marco del 45.º Foro de Turismo de la ASEAN, durante el cual la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) anunció los Premios de Turismo de la ASEAN 2026. Este año, los premios incluyen diversas categorías, como Ciudad Turística Limpia de la ASEAN, Hotel Ecológico de la ASEAN, Recinto MICE de la ASEAN y Producto Turístico Sostenible de la ASEAN.



Anteriormente, Quy Nhon ya había sido reconocida con el Premio ASEAN a la Ciudad Turística Limpia en 2020 y 2024, lo que pone de manifiesto su compromiso constante con la protección del medio ambiente, la limpieza urbana y el desarrollo del turismo sostenible.

Según Do Thi Dieu Hanh, directora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Gia Lai continuará aplicando soluciones integrales para mantener y reforzar este título.



Estas iniciativas incluyen el reposicionamiento de la provincia en el mapa turístico, el estricto cumplimiento de los estándares de protección ambiental de la ASEAN y el fortalecimiento de la conectividad con los mercados turísticos internacionales. Asimismo, la provincia se centrará en la organización eficaz del Año de Visita a Vietnam, especialmente de los grandes eventos internacionales que acogerá.



Mantener el título de Ciudad Turística Limpia de la ASEAN no solo reafirma la sólida reputación de Quy Nhon en el cumplimiento de los exigentes estándares de gestión ambiental, espacios urbanos verdes y seguridad urbana, sino que también impulsa a la provincia de Gia Lai a desarrollar un modelo turístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente, contribuyendo al éxito del Año de Visita a Vietnam – Gia Lai 2026.



Los Premios de Turismo de la ASEAN se otorgan anualmente para reconocer a destinos, organizaciones y empresas que ofrecen productos y servicios turísticos de alta calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible del turismo en la región. Además, el evento constituye una plataforma clave para que las empresas y las localidades turísticas promocionen sus productos y fortalezcan sus marcas turísticas nacionales./.