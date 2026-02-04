Ciudad Ho Chi Minh impulsa el desarrollo del turismo nocturno

Para los viajeros jóvenes, atraídos por experiencias únicas e innovadoras, estas propuestas no solo los deslumbran, sino que también siembran el deseo de regresar y seguir descubriendo la vibrante vida nocturna de la ciudad.

Ciudad Ho Chi Minh vista por la noche. (Foto: HTV9)



“Chao Show” es uno de los productos nocturnos incorporados recientemente a la oferta turística de Ciudad Ho Chi Minh, concebido para llevar a los visitantes a un viaje interactivo por la cultura vietnamita del Norte al Sur, lleno de melodías, sabores típicos e imágenes vívidas. Se trata de un espectáculo artístico que combina música, artes visuales, fotografía, iluminación y gastronomía tradicional en un formato innovador.

Uno de sus rasgos más destacados es la aplicación de la tecnología audio inmersivo 20.4, empleada por primera vez en una propuesta escénica en Vietnam, que ofrece una experiencia de sonido envolvente en 3D y permite a los espectadores sentirse, desde cualquier ubicación, como si estuvieran en el centro del escenario.

El nuevo espacio artístico de Ciudad Ho Chi Minh: “Chao Show”. (Foto: HTV9)



Al salir de la función artística, Nguyen Thi Hoang Linh, residente en la comuna Binh Thanh de Ciudad Ho Chi Minh compartió lo siguiente: “No sólo es un simple concierto musical, sino que incorpora una experiencia gastronómica muy interesante. Ha sido un espectáculo lleno de identidad nacional vietnamita”.

Por su parte, Le Quang Minh, director del programa “Chao Show” dejó saber: “Nuestro mayor anhelo es acercar esta experiencia a los jóvenes vietnamitas, especialmente a quienes nunca han escuchado ni tenido contacto con los instrumentos tradicionales. Este espectáculo reúne y presenta, de manera integral, la música de Vietnam desde el Norte, el Centro hasta el Sur”.

Nguyen Khac Anh, director de producción del programa “Chao Show”. (Foto: HTV9)



El lanzamiento de “Chao Show” es considerado una señal positiva en un contexto en el que Ciudad Ho Chi Minh aún carece de espectáculos que reflejen con fuerza la identidad cultural vietnamita dirigidos a los visitantes. Al respecto, Nguyen Khac Anh, director de producción del programa, señaló: “Chao Show forma parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo destinada a impulsar el turismo nocturno de Ciudad Ho Chi Minh. En 2026 y 2027 continuaremos presentando a las agencias de viajes internacionales, para que lo incluyan en sus programas y realicen reservas antes de que los turistas lleguen a Vietnam”.

Además de los espectáculos, la modernización integral de la infraestructura urbana también está generando un nuevo impulso al turismo nocturno. Situada en pleno centro de la ciudad, la calle peatonal Nguyen Hue se ha consolidado como uno de los principales atractivos nocturnos de Ciudad Ho Chi Minh. Su ambiente iluminado, animado por la música callejera, múltiples presentaciones artísticas y una amplia oferta de gastronomía, la convierten en un espacio ideal para pasear, tomar fotografías y sentir el pulso vibrante de la urbe al caer la noche, especialmente concurrido durante los fines de semana y en las festividades.

La calle peatonal Nguyen Hue se convierte en un lugar ideal para disfrutar de la vibrante vida nocturna de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: HTV9)



Nguyen Thi Anh Tuyet, residente del distrito An Phu Dong, comentó: “El ambiente en la calle peatonal es muy refrescante. Por las noches se reúne mucha gente y con frecuencia se organizan eventos, sobre todo a final de año”.

Por su parte, Nguyen Truong Giang, visitante procedente de Hanói, señaló: “Me impresiona ver a tantos extranjeros paseando por la calle para transeúntes. El ambiente es realmente animado”.

El turismo nocturno en Ciudad Ho Chi Minh está en pleno desarrollo. (Foto: HTV9)

Al considerar el turismo nocturno como un importante motor de crecimiento, en 2026 el sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh centrará sus esfuerzos en desarrollar productos basados en la cooperación público-privada, que abarquen desde espectáculos artísticos hasta recorridos nocturnos por sitios culturales e históricos. Al respecto Nguyen Duy Tam, del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Industria y Comercio de la ciudad evaluó: “Es necesario crear productos con actividades periódicas, especialmente los fines de semana y en fechas festivas. A partir de este potencial, debemos desarrollar propuestas de turismo nocturno de nivel internacional y organizar festivales de cine y eventos deportivos que sirvan como hitos para promocionar la ciudad en el escenario global”.

La diversificación de las actividades turísticas nocturnas no solo incrementa el atractivo del destino, sino que también contribuye a prolongar la estancia y elevar el nivel de gasto de los visitantes, creando así un fuerte impulso para el crecimiento sostenible del turismo en Ciudad Ho Chi Minh.