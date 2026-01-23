Aldeas montañosas se tiñen de rosa con durazneros en flor

Poblados montañosos de la provincia de Tuyen Quang (anteriormente Ha Giang) experimenta una floración temprana de los durazneros. (Foto: Huyen Trang/VOV5)



La aldea de Nam Pieu, en la comuna de Nam Dich, es la zona núcleo para el cultivo de Shan Tuyet, una variedad renombrada de té, en la cordillera de Tay Con Linh, en Tuyen Quang. Pero el verdor de sus centenarias colinas de té por estos días se ve salpicado por el tono rosa de durazneros en flor. El espacio, originalmente dominado por un solo color frío, rebosa ahora de mayor vitalidad como señal de que el reino natural está transitando hacia la primavera.

Jóvenes del grupo etnico Dao Rojo se preparan para recoger té en colinas. (Foto: Huyen Trang/VOV5)



Las flores de durazno también brindan estampas bellas a cada casa en el área, y especialmente, la atmósfera del Año Nuevo Lunar a las charlas cotidianas entre vecinos junto a la mesa de té. Es habitual que dicho festival coincida con la floración de los durazneros, pero este año, debido a que sobra un mes según el calendario lunar, el fenómeno se ha anticipado.



Hoang Sanh Vay, un lugareño, compartió: “Por ahora, solo los cerezos Prunus cerasoides comienzan a mostrar sus flores. Las otras variedades todavía echan capullos y probablemente esperen hasta el Año Nuevo Lunar. En años anteriores, se alternaban con muy poco intervalo. Sus flores duran un mes o más según las condiciones climáticas, y se vuelven más frágiles bajo la lluvia”.





En un pueblo H'Mong, entre casas tradicionales de color gris parduzco, se encuentran las vibrantes flores rosadas de los cerezos Prunus cerasoides. (Foto: Huyen Trang/VOV5)



En la comuna de Meo Vac, el paisaje floral disipa los prolongados días del frío invernal. Con un tono marrón grisáceo, las típicas casas de tierra, trinh tuong, de la comunidad étnica H’Mong se convierten en lienzos sobre los que se pintan pétalos rosados. Gracias a la floración precoz de durazneros, varias aldeas locales han disfrutado aún más su costumbre de celebrar temprano el Año Nuevo Lunar. La pobladora Thao Thi Phuong comentó: “Muchos árboles florecientes son de la variedad Prunus cerasoides. Las flores contrastan con las rocas dando vistas espectaculares. Si retrasa, la floración sucederá alrededor del 26 de marzo lunar, cuando acaece el mercado de amor de Khau Vai. En algunos caseríos la gente ya habría terminado sus celebraciones del Año Nuevo Lunar y vuelto al campo. Las flores de durazno marcan la llegada de la primavera”.





Shamika, una turista de Sri Lanka, disfruta la belleza del circuito Ha Giang Loop en la temporada de florecimiento de los cerezos. (Foto: Huyen Trang/VOV5)

La comuna de Lung Cu ha estado recibiendo a turistas que vienen de todas partes con la esperanza de contemplar una de las temporadas más hermosas de la localidad limítrofe. Shamika, de Sri Lanka, indicó: “Es la primera vez que veo tantas montañas, y todos los lugares que he visitado me fascinan con su paisaje. Aunque contemplé cerezos en flor en Japón, verlos aquí es una experiencia inédita. No crecen muchos, solo unos 10 o 20 árboles en cada lugar, pero son hermosos. Mucha gente viene para tomar fotos”.





Vang Thi Phan (de la etnia Lo Lo) se muestra contenta porque su pueblo y su familia recibe más visitas cuando florecen los cerezos. (Foto: Huyen Trang/VOV5)

Actualmente, las familias locales dedicadas a los servicios turísticos están ocupadas atendiendo una nutrida afluencia de visitantes. Una de ellas es la de Vang Thi Phan, en la aldea de Lo Lo Chai, reconocida como el “Mejor Pueblo Turístico en 2025” por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo). Además de ver su pueblo cada vez más hermoso gracias al turismo sostenible, Thi Phan se alegra de que los alojamientos familiares estén totalmente reservados para los días festivos, así como del bullicio cuando la aldea se llena de visitantes elegantemente vestidos posando junto a durazneros en floración.



“Las flores de durazno son hermosas, pero no han alcanzado su máximo esplendor. En primavera también hay flores de mostaza y más tarde, en febrero, de peral. Las flores de peral son blancas y las de durazno, rojizas. La aldea cubierta de flores atraerá a más visitantes, lo que animará más la primavera de este año”, dijo Phan.



Los durazneros en plena apertura se han convertido en una belleza propia de las aldeas montañosas de Tuyen Quang en vísperas de la primavera. Además de engalanar el paisaje rocoso, la especie está vinculada con la vida espiritual de los pobladores. Este año, el júbilo al ver que los emblemáticos árboles lucen sus pétalos se prolonga aún más gracias a la adelantada floración.