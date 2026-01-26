Aceleran obras de restauración del sitio histórico de orillas de Hien Luong–Ben Hai

El proyecto, con una inversión total de 80 mil millones de dongs (3 millones de USD), fue aprobado por el Comité Popular de la provincia de Quang Tri en diciembre de 2024 y es ejecutado por la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de la localidad. (Foto: VNA)
Obreros realizan trabajos de retoque y pintura en el puente Hien Luong. (Foto: VNA)
Los parapetos y la estructura metálica del puente, de 184 metros de longitud y un ancho promedio de 8 metros, se pintan en dos colores, azul y amarillo, respetando su estado original. (Foto: VNA)
Las obras en el puente Hien Lương incluyen la sustitución total de las partes deterioradas, el refuerzo de los estribos, la instalación de estructuras metálicas y trabajos de pintura de mantenimiento. (Foto: VNA)
El puente Hien Lương es sometido a un proceso integral de restauración que abarca el reemplazo de elementos dañados, el refuerzo estructural y labores de conservación. (Foto: VNA)
El proyecto avanza con el objetivo de concluir las obras y reabrir el sitio al público antes del Tet 2026. (Foto: VNA)
Los principales componentes del proyecto se encuentran prácticamente finalizados. (Foto: VNA)