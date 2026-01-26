Báo Ảnh Việt Nam

Aceleran obras de restauración del sitio histórico de orillas de Hien Luong–Ben Hai

Tras más de cinco meses de ejecución, el Proyecto del Parque de la Reunificación, ubicado en el Sitio Histórico Nacional Especial de las Dos Orillas del puente Hien Luong–río Ben Hai, en la provincia de Quang Tri, entra en su fase final y se prevé que reabra al público antes del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026. Este lugar está estrechamente vinculado al paralelo 17, antigua línea de demarcación que dividió al país durante 21 años (1954–1975) y que hoy simboliza el anhelo de reunificación nacional.
El proyecto, con una inversión total de 80 mil millones de dongs (3 millones de USD), fue aprobado por el Comité Popular de la provincia de Quang Tri en diciembre de 2024 y es ejecutado por la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de la localidad. (Foto: VNA)
Obreros realizan trabajos de retoque y pintura en el puente Hien Luong. (Foto: VNA)
Los parapetos y la estructura metálica del puente, de 184 metros de longitud y un ancho promedio de 8 metros, se pintan en dos colores, azul y amarillo, respetando su estado original. (Foto: VNA)
Las obras en el puente Hien Lương incluyen la sustitución total de las partes deterioradas, el refuerzo de los estribos, la instalación de estructuras metálicas y trabajos de pintura de mantenimiento. (Foto: VNA)
El puente Hien Lương es sometido a un proceso integral de restauración que abarca el reemplazo de elementos dañados, el refuerzo estructural y labores de conservación. (Foto: VNA)
Los parapetos y la estructura metálica del puente se pintan en dos colores: azul y amarillo. (Foto: VNA)
El proyecto avanza con el objetivo de concluir las obras y reabrir el sitio al público antes del Tet 2026. (Foto: VNA)
Los principales componentes del proyecto se encuentran prácticamente finalizados. (Foto: VNA)

VNA/VNP

