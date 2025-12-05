La sinfonía del pueblo pesquero de Hue

Celebrado en el pueblo de Dinh Cu, hoy zona residencial del barrio My Thuan (ciudad de Hue), el Festival Cau Ngu, trienal, es una de las fiestas populares más representativas de los pescadores del centro de vietnam. Cada tres años, durante los días 21 y 22 del séptimo mes lunar, la comunidad organiza con solemnidad este evento para pedir por la paz del país, la armonía del clima, cosechas abundantes y una vida próspera para los habitantes del pueblo.

El festival consta de dos partes: la celebración ritual y la parte festiva. La primera se celebra con gran respeto mediante los ritos de bienvenida al genio protector del pueblo, las ofrendas de incienso, las plegarias por la paz y la ceremonia principal. Con vestimenta tradicional —ao dai negro, pantalones blancos y pañuelo rojo—, los patrones de barco y los ancianos ofrecen incienso con devoción, implorando mares en calma y abundancia de peces y camarones en las redes. El canto solemne de la oración ritual, acompañado por el eco de tambores y gongs, expresa la fe de los pobladores costeros en el cielo, la tierra y los antepasados.

Más allá de su significado espiritual, el festival es también una ocasión para que los descendientes recuerden a quienes fundaron el pueblo y transmitan el espíritu de unidad y gratitud hacia sus raíces y su oficio ancestral. Tras la parte ceremonial, comienza la fiesta popular llena de color y alegría con danzas del león, canciones de ca Hue, espectáculos folclóricos y, sobre todo, la esperada competencia de botes de remos tradicionales, punto culminante de la celebración.

Las embarcaciones, llamadas trai, son típicas de la región. Están construidas con tres tablones largos y tripuladas por 14 personas, incluyendo el timonel, el remero de proa y seis parejas de remeros. La competencia se desarrolla desde la mañana hasta la tarde y comprende varias categorías: comienza con el premio ritual (giai cung), cuyo galardón es una bandeja con betel y vino, y concluye con el premio final (giai pha), en el que se entregan piezas de seda roja, símbolo de honor y buena fortuna. Entre ambos se disputan los premios monetarios (giai tien). Cada prueba consta de tres vueltas con seis relevos, y los remeros, al unísono, impulsan las embarcaciones sobre las aguas de la inmensa laguna de Tam Giang, creando un espectáculo vibrante y majestuoso. Más que una simple competencia, la regata simboliza una plegaria por buenas cosechas y prosperidad, al tiempo que refleja el espíritu solidario, la determinación de hacerse al mar y el deseo de conquistar la naturaleza de los pescadores del litoral central. Cuando el bullicio se desvanece, el festival concluye bajo la luz dorada del atardecer otoñal, marcando el inicio de una nueva temporada de trabajo llena de esperanza.

Para los habitantes de Thua Thien Hue, el Festival Cau Ngu es emblema de gratitud, fe y vitalidad cultural. A lo largo de generaciones, no solo ha preservado las creencias tradicionales, sino que también se ha convertido en la cuna que nutre el folclore del centro de Vietnam, un rasgo distintivo que enriquece la identidad cultural de la antigua capital imperial./.

Por VNP/Le Dinh Hoang, Nguyen Thang y Hoang Ha