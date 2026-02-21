La mesa de Quan ho, práctica cultural en la vida cotidiana de Kinh Bac

21/02/2026

Con la llegada del Tet y de la primavera, los intérpretes de Quan ho se invitan unos a otros a participar en los cantos festivos y, después, a compartir en casa comidas cálidas y elaboradas, fieles a la tradición del pueblo de Kinh Bac (provincia de Bac Ninh). En el Quan ho, el canto, la música y el ritual ocupan un lugar central, y la mesa preparada para agasajar a los cantantes masculinos (lien anh) y femeninos (lien chi) llegados de lejos constituye una expresión cultural singular, reflejo de normas de conducta y de un refinado código de cortesía transmitido de generación en generación.

Tras la primera ronda de cantos de primavera, los lugareños invitan a los amigos cantores a visitar sus hogares. FOTO: VIET CUONG/VNP

Hoai Trung (comuna de Lien Bao, provincia de Bac Ninh) es una de las 49 aldeas antiguas de Quan ho, donde muchas familias continúan preservando la tradición ancestral. Destaca especialmente la familia Duong, con seis generaciones vinculadas al patrimonio. Los artistas Duong Van Quyen y Nguyen Thi Hap fueron figuras representativas del Quan ho tradicional del pueblo. Siguiendo ese legado, Duong Duc Thang, subdirector del Club de Quan ho de Hoai Trung, es hoy una de las personas que más esfuerzos dedica a la restauración de las formas tradicionales de interpretación y a la difusión de este arte.

La mesa tradicional de Quan ho de los habitantes de la aldea de Hoai Trung (comuna de Lien Bao, provincia de Bac Ninh) se prepara con esmero durante las fiestas de primavera. FOTO: VIET CUONG/VNP

Según Duong Duc Thang, preparar una mesa conforme al estilo tradicional del Quan ho antiguo no es tarea de pocos días. De acuerdo con las enseñanzas de los mayores, el pollo destinado a agasajar a los invitados debía ser criado bajo un riguroso proceso que podía durar hasta tres años. Tras ser engordado cuidadosamente, el ave se reservaba para servirse en ocasión del festival Lim. Cada lien anh y lien chi debía criar su propio pollo para invitar a los amigos, un gesto que expresaba sinceridad, responsabilidad y esmero en la práctica del Quan ho.

La mesa de Quan ho puede disponerse en uno o tres niveles, según las condiciones de cada familia. Sin embargo, cuatro platos son imprescindibles: pollo hervido, embutidos o salchichas tradicionales (gio y cha), paloma guisada y lengua de cerdo cocida. El anfitrión puede añadir platos secundarios, como vísceras salteadas, pescado o carne a la plancha, dependiendo de la temporada. En particular, el pescado suele picarse para preparar croquetas, no solo por su sabor característico, sino también como una forma discreta de “ocultar” el ingrediente, evitando poner en aprietos a los anfitriones de la siguiente visita si no cuentan con pescado de lujo, una muestra de delicadeza.

Según la costumbre antigua, al inicio de la mesa se coloca un plato de sal y al final, encurtidos, por lo que ambos elementos nunca faltan. En una ocasión, el artista Duong Van Quyen llegó a preparar una mesa con hasta 19 platos, prueba del esmero y del profundo respeto hacia los amigos cantores.

Más allá de la comida principal, los artistas de las aldeas de Quan ho también organizan una recepción nocturna o tiec nuoc, celebrada a medianoche. Se trata de una merienda de té y dulces destinada a reanimar el espíritu durante las largas sesiones de cantos. Cada pueblo tiene su propia manera de prepararla, pero todos comparten la intención de ofrecer a los invitados los productos más sabrosos y representativos de la localidad.

Tanto en la comida principal como en la recepción nocturna, la cultura de la comunicación ocupa un lugar primordial. Los anfitriones se colocan en los cuatro lados de la mesa; unos sirven el vino, otros ofrecen los platos, y cada invitación se realiza con palabras suaves y humildes, reflejando el respeto al invitado y el valor de los vínculos afectivos.

La cultura popular Quan ho continúa siendo preservada y difundida por la comunidad de la aldea de Hoai Trung.. FOTO: VIET CUONG/VNP

“La práctica del canto Quan ho de nuestros antepasados era minuciosa y llena de normas, pero precisamente por ello constituye un valor cultural excepcional que debe ser preservado”, afirma Duong Duc Thang. La comunidad de cantores de Quan ho de Hoai Trung, asegura, continúa esforzándose por mantener estas bellas tradiciones, para que la cultura gastronómica del Quan ho siga también difundiendo su esencia en el presente./.

Por: VNP/Viet Cuong