Bazares de primavera, puntos de compraventas e intercambio cultural entre comunidades étnicas

Chicas de la etnia Mong van al mercadillo de Bac Ha.

El bazar de Bac Ha, que se lleva a cabo en el distrito homónimo, es reconocido como uno de los más distintivos e interesantes mercadillos de Lao Cai. Durante las celebraciones del Tet esta plaza se vuelve aún más animada y colorida con los productos típicos de las festividades.

Desde la madrugada, ramas de coloridas flores de durazno y ciruela, hojas verdes de phrynium, carne seca, y palillos rojos se encuentran exhibidos a lo largo del mercado.

Entre neblinas, el blanco de los bosques de flores de ciruela, el amarillo de los campos de maíz y las coloridas vestimentas de los residentes étnicos se entrelazan, creando un impresionante cuadro multicolor de esta región montañosa del noroeste vietnamita.

Chau Seo Chin, residente en la comuna de Thai Giang Pho, del distrito de Bac Ha, lleva más de 20 años asistiendo a los bazares de primavera y este año viene al mercado para poner a la venta 100 paquetes de inciensos. Se trata de un producto esencial en la celebración del Tet de la comunidad étnica Mong.

“Espero vender todo lo que traje. Así tengo dinero para comprar comidas para el Tet y regalos para mi hijo”, expresó Chin.

Leng Thi Vui, oriunda de la comuna de Na Hoi, del distrito de Bac Ha, quien pasea por el mercado compartió:“Intentamos venir a este bazar de primavera, incluso las personas que viven en zonas remotas, porque es muy divertido. La compra de inciensos es casi una costumbre obligatoria, y tenemos que pagar el precio que diga el vendedor sin regatear, de lo contrario, nos traerá mala suerte”.

El bazar de Bac Ha se organiza cada domingo por la mañana, y también tiene lugar a finales de año, o durante los primeros días del nuevo año lunar. Este mercadillo no solo atrae a los visitantes por sus variados productos festivos del Tet, sino también por los espectáculos artísticos impregnados de la identidad cultural de las comunidades étnicas autóctonas que se organizan en el lugar.

Pham Thanh Son, un turista procedente de Bac Ninh, comentó: “Me siento muy feliz de poder venir al bazar de Bac Ha. Los habitantes locales son muy amables, humildes y atentos. Puedo hacer compras y disfrutar de los platos típicos que ofrecen sin preocuparme de nada. También hay música en vivo y, a pesar del clima húmedo, todos disfrutan del ambiente de acá”.

En las afueras de la ciudad de Lao Cai, en la frontera entre las comunas de Ta Phoi y Hop Thanh, numerosas comunidades originarias junto a turistas nacionales y extranjeros se reúnen en el bazar cultural de Ta Phoi - Hop Thanh.

Ta Phoi - Hop Thanh es un bazar cultural que atrae a un gran número de pobladores indígenas y turistas nacionales y extranjeros.

Durante los últimos días del año y el inicio del nuevo este mercadillo cobra vida con un ambiente bullicioso y vibrante. Se distingue de otros mercados por ofrecer productos que solo están disponibles en esta época del año.

Desde temprano, Vang Thi Ve, de la etnia Giay, llega con una cesta repleta de diversas delicias, incluyendo el pastel de arroz negro y verde, pastel de choclo, y banh giay dulce o con relleno de salchicha y pastel de sésamo negro.

“Elaboré las comidas yo misma desde ayer. Estuve desvelada toda la noche para preparar esta cesta de comida. Normalmente no lo hago, porque el trabajo en los campos me ocupa todo el tiempo”, dijo Ve.

Al lado del puesto de comida de Thi Ve está la venta de harina de Nong Thi Lien, una señora de más de 70 años de edad. Ella ofrece diferentes tipos de harina para elaborar banh chung (pastel tradicional de arroz glutinoso) y pastel de arroz verde, junto a un tipo de incienso especial de gran tamaño, típico de los Giay.

En el mercado de Ta Phoi - Hop Thanh hay también una sección dedicada a productos de las montañas, que incluye desde flores de plátano rojo y orquídeas silvestres hasta hongos reishi y ginseng negro. Este bazar no sólo satisface las necesidades de los habitantes locales, sino también atrae a numerosos residentes de grandes ciudades.

Tran Thi Thuy, residente en la ciudad de Lao Cai, comentó que, a pesar de vivir bastante lejos, visita el mercado cada semana, especialmente durante las ferias por las celebraciones del Tet, a menudo llevando a toda su familia.

“Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar este mercado se vuelve más bullicioso y las ofertas son más variadas. La gran diferencia de este mercado de los demás es que la mayoría de los participantes son gente de las comunidades étnicas minoritarias", manifestó la mujer.

Además de la compraventa, el mercado también integra diversas actividades de intercambio cultural y artístico entre las etnias que componen Lao Cai. El mercado de Ta Phoi - Hop Thanh no solo impulsa la economía local, sino que también conserva un valioso patrimonio cultural que fomenta el turismo.

Estos auténticos bazares dejan en cada turista que los visita una experiencia inigualable y una sensación de satisfacción, especialmente durante la primavera y el Tet.