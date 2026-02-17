Báo Ảnh Việt Nam

Viajes primaverales en el Sur de Vietnam: peregrinaciones, ocio y disfrute del ambiente de comienzos de año

Descubre los festivales de primavera en el Sur de Vietnam tras el Tet: peregrinaciones a Ba Den, Ba Chua Xu y celebraciones culturales en el delta del Mekong.

Tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar (Tet), numerosos festivales se celebran en todo el Sudeste y el Suroeste de Vietnam, satisfaciendo las necesidades espirituales de inicio de año y, al mismo tiempo, creando itinerarios de viaje primaveral ricos en experiencias culturales y turísticas.

Montaña Ba Den en la provincia de Tay Ninh: peregrinación, senderismo y contemplación de nubes a comienzos de año

El Festival de Primavera de la Montaña Ba Den se celebra anualmente del 4 al 16 del primer mes lunar. Photo: tapchihuongsac.vn

El Festival de la Montaña Ba Den es la mayor peregrinación del Sur de Vietnam durante los primeros días de la primavera. Los visitantes acuden no solo para ofrecer incienso y pedir paz y buena fortuna, sino también para combinar la visita con el ascenso a la montaña, el uso del teleférico, la observación de nubes en la cima y la degustación de sencillos platos vegetarianos. El imponente paisaje montañoso crea un ambiente a la vez sagrado y relajante, ideal para una escapada corta de inicio de año.

Templo de la Diosa Thien Hau en Ciudad Ho Chi Minh: una procesión llena de color

La procesión de la Diosa recorre las principales arterias del centro urbano. Foto: tapchihuongsac.vn

Celebrado a mediados del primer mes lunar, el festival del Templo de la Diosa Thien Hau, en Ciudad Ho Chi Minh después de su fusión con la provincia de Binh Duong, destaca por su gran procesión, acompañada de danzas de leones, unicornios y dragones, junto con el resonar de tambores y gongs que llenan las calles. Además de los rituales, los visitantes pueden sumergirse en el ambiente festivo, disfrutar de la gastronomía callejera del Sur y experimentar la intensa vida comunitaria característica de los centros urbanos meridionales.

Santuario de Ba Chua Xu, conocido como Santa Madre del Reino, en la montaña Sam en la provincia de An Giang: peregrinación en la región fronteriza

El espacio de culto de Ba Chua Xu en el santuario del monte Sam se distingue por su atmósfera solemne y sagrada. Photo: tapchihuongsac.vn

El Festival Ba Chua Xu es una de las celebraciones religiosas más importantes del delta del Mekong. El ambiente festivo se prolonga durante varios días, con rituales tradicionales combinados con actuaciones de artes populares, mercados rurales y gastronomía típica de la región fluvial. Muchos visitantes aprovechan la ocasión para visitar la montaña Sam, las aldeas cham y otros destinos de ecoturismo cercanos.

Templo Tran en Ciudad Ho Chi Minh: peregrinación en el corazón urbano

El Festival del Templo Tran rinde homenaje a Tran Quoc Tuan (1213-1300), héroe nacional destacado de la dinastía Tran en los siglos XIII y XIV. Photo: tapchihuongsac.vn

En medio del ritmo dinámico de la ciudad, el festival del Templo Tran conserva un ambiente solemne y respetuoso. En los primeros días del año, residentes y turistas acuden a ofrecer incienso y pedir prosperidad y paz para el país, al tiempo que profundizan en los valores históricos y culturales nacionales. El espacio del festival es compacto y accesible, adecuado para visitas familiares de un solo día.

Festivales primaverales en la región fluvial: mercados, celebraciones y vida comunitaria

El ritual de Tong On tiene un origen antiguo y se celebra en diversas provincias del Sur de Vietnam. Photo: tapchihuongsac.vn

En numerosas localidades del delta del Mekong, los festivales de primavera están estrechamente ligados a los mercados de Tet, las fiestas comunales, los juegos tradicionales y la música amateur don ca tai tu. Los visitantes pueden combinar la peregrinación con la experiencia de la vida rural, degustar frutas, dulces tradicionales y sumergirse en el ritmo pausado característico del Sur de Vietnam./.

