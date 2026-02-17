Viajes primaverales en el Sur de Vietnam: peregrinaciones, ocio y disfrute del ambiente de comienzos de año

Tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar (Tet), numerosos festivales se celebran en todo el Sudeste y el Suroeste de Vietnam, satisfaciendo las necesidades espirituales de inicio de año y, al mismo tiempo, creando itinerarios de viaje primaveral ricos en experiencias culturales y turísticas.

Montaña Ba Den en la provincia de Tay Ninh: peregrinación, senderismo y contemplación de nubes a comienzos de año

El Festival de Primavera de la Montaña Ba Den se celebra anualmente del 4 al 16 del primer mes lunar. Photo: tapchihuongsac.vn

El Festival de la Montaña Ba Den es la mayor peregrinación del Sur de Vietnam durante los primeros días de la primavera. Los visitantes acuden no solo para ofrecer incienso y pedir paz y buena fortuna, sino también para combinar la visita con el ascenso a la montaña, el uso del teleférico, la observación de nubes en la cima y la degustación de sencillos platos vegetarianos. El imponente paisaje montañoso crea un ambiente a la vez sagrado y relajante, ideal para una escapada corta de inicio de año.

Templo de la Diosa Thien Hau en Ciudad Ho Chi Minh: una procesión llena de color

La procesión de la Diosa recorre las principales arterias del centro urbano. Foto: tapchihuongsac.vn

Celebrado a mediados del primer mes lunar, el festival del Templo de la Diosa Thien Hau, en Ciudad Ho Chi Minh después de su fusión con la provincia de Binh Duong, destaca por su gran procesión, acompañada de danzas de leones, unicornios y dragones, junto con el resonar de tambores y gongs que llenan las calles. Además de los rituales, los visitantes pueden sumergirse en el ambiente festivo, disfrutar de la gastronomía callejera del Sur y experimentar la intensa vida comunitaria característica de los centros urbanos meridionales.

Santuario de Ba Chua Xu, conocido como Santa Madre del Reino, en la montaña Sam en la provincia de An Giang: peregrinación en la región fronteriza