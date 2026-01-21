Vietnam se tiñe de rojo para dar la bienvenida al XIV Congreso del Partido

Emblemas y consignas sobre el XIV Congreso Nacional del Partido en la intersección de las calles Nguyen Du y Dong Khoi, en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Hong Dat – VNA
El sistema de paneles y carteles sobre el XIV Congreso Nacional del Partido se integra al paisaje urbano del centro de Ciudad Ho Chi Minh, en la zona de la calle peatonal Nguyen Hue, concurrida por numerosos residentes y turistas. Foto: Hong Dat – VNA
La provincia de Quang Ninh luce vistosamente banderas y flores para dar la bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: Van Duc – VNA.
La vía 16 de Abril (barrio Dong Hai, provincia de Khanh Hoa) se engalana con banderas y flores, creando un ambiente de entusiasmo para recibir el XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: Nguyen Thanh – VNA
Las calles de Quang Ninh cubiertas de banderas y flores. Foto: Van Duc – VNA
Carteles sobre el XIV Congreso Nacional del Partido exhibidos en la zona de la plaza 2 de Abril (barrio de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa). Foto: Dang Tuan – VNA
Habitantes del barrio Kinh Bac, provincia de Bac Ninh, izan banderas para celebrar el Congreso Nacional del Partido. Foto: Thanh Thuong – VNA
Frente al Centro de Conferencias provincial, en el barrio de Bac Giang, provincia de Bac Ninh. Foto: Thanh Thuong – VNA
Las comunidades en la provincia de Lang Son confían en el éxito del Congreso, que abrirá una nueva etapa de desarrollo para la localidad y el país. Foto: Van Dat – VNA
La aldea Dong But, comuna de Yen Binh, provincia de Lang Son, se engalana con banderas y flores para celebrar el XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: Van Dat – VNA
El bulevar Le Loi, vía que conduce al Centro Administrativo de la provincia de Lai Chau, es decorado de manera vistosa. Foto: Quy Trung – VNA
La carretera nacional 4D, a su paso por el centro de la provincia de Lai Chau (avenida Dien Bien Phu), se embellece con banderas y pancartas con consignas a ambos lados de la vía. Foto: Quy Trung – VNA