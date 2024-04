Ouverture du festival culinaire «Balade en France» 2024 à Hanoï

L’édition 2024 du plus grand festival culinaire français au Vietnam, "

Balade en France

", s’est ouverte le soir du 5 avril à Hanoï, sous l’égide de l'ambassade de France et du Comité populaire municipal.

La soirée d’ouverture a été marquée par des spectacles artistiques de chanteurs vietnamiens et français, d’élèves de l’école primaire Nguyen Tri Phuong…

Le festival se déroule du 5 au 7 avril au parc Thong Nhat (Réunification) avec environ 80 stands permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine culinaire français.

Des activités de dégustation et de démonstration par des chefs permettent également à tous de découvrir des produits phares de la cuisine française : produits laitiers, chocolats, boulangerie, fromages, charcuteries, fruits et vins.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a affirmé que l'événement mettrait à l'honneur la cuisine française sous tous ses aspects ainsi que la coopération culturelle entre la France et le Vietnam.

Dans le cadre de l’événement, un espace de 300 m² est réservé aux activités sportives pour promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, un festival de danse de rue, intitulé « Balade en France - All in One 2024 », est organisé avec la participation d’écoles francophones de Hanoï. -VNA/VI