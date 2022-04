Visite d'une bâtisse de 300 ans dans la province de Hà Giang

Empreintes du temps sur une colonne de la maison.

Le toit est couvert de tuiles Yin-Yang. Le toit est couvert de tuiles Yin-Yang.

Le salon où les Nung font la fête et fredonnent des chants Sli.



Vue d'en haut, la maison, d’une superficie de plusieurs centaines de mètres carrés, comporte 3 grands blocs. Le plancher de la maison est en pierres vertes bien ciselées et taillées pour créer une base solide pour la charpente en bois de fer. Les murs de la façade de la maison en terre fortifiée, de plus de 50 cm d'épaisseur, avec des meurtrières, ont un rôle défensif. Bien qu’elle ait plus de 300 ans, la maison a été conservée avec beaucoup de soin. Les murs, les colonnes, les fermes, les cloisons en bois sont encore solides. De nombreux motifs sculptés sur bois et sur pierre sont encore bien visibles...