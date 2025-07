Cérémonie de procession de l’eau lors de la fête du village de Bat Tràng

08/07/2025

Le point culminant de la fête du village de poterie de Bat Tràng, situé à Gia Lâm (Hanoï), est sans conteste la cérémonie de la procession de l’eau, qui se déroule dans l’ancienne maison commune du village. Ce rituel traditionnel vise à honorer les génies tutélaires du village, tout en invoquant une météo clémente, la paix, la prospérité, le bonheur et la solidarité nationale.

L’ambiance animée dans la cour de la maison communale de Bat Tràng pendant la fête traditionnelle du village.

La procession de l’eau est l’événement le plus marquant et singulier de cette célébration. Tôt le matin, les villageois de Bat Tràng se rassemblent avec enthousiasme pour préparer un plateau d’offrandes comprenant du jeune buffle grillé, de la chèvre grillée et du cochon de lait rôti. Accompagnée du son entraînant des tambours, la procession du palanquin, portée par de jeunes hommes robustes du village, se prépare à accomplir le rituel de la prise d’eau.

La cérémonie cultuelle de Bat Tràng est marquée par une grande procession de l’eau.

Ce rite solennel se déroule sur des bateaux décorés de drapeaux colorés et de fleurs, qui voguent au milieu du fleuve Rouge. Après avoir présenté leurs offrandes à la divinité du fleuve, le prêtre, représentant l’ensemble des villageois, récupère l’eau sacrée du fleuve Rouge. Cette eau est ensuite filtrée à travers un tissu rouge avant d’être transportée jusqu’à la maison communale de Bat Tràng. Ces jarres d’eau, symbole de la préservation du patrimoine, servent au culte et aux cérémonies tout au long de l’année.

Après les offrandes faites à la divinité du fleuve, le prêtre, agissant au nom des villageois, recueille l’eau sacrée du fleuve Rouge.

La fête est aussi l’occasion de célébrer l’héritage culturel et artisanal de Bat Tràng. Elle regorge de jeux traditionnels, de spectacles captivants et d’expositions artisanales, qui renforcent le sentiment d’unité et la fierté communautaire.

Les anciens du village procèdent à la cérémonie d’adoration dans la maison communale.

Nguyen Duc Khoa, membre du comité d’organisation, évoque avec émotion : « Quand j’étais enfant, je participais aux processions de l’eau du village. Chaque année, lors de cette fête, je ressens une émotion indescriptible. La cérémonie de la procession de l’eau est menée avec beaucoup de soin et de respect par tous les villageois. »

Les anciens du village procèdent à la cérémonie d’adoration dans la maison communale.

Organisée chaque année du 14e au 16e jour du deuxième mois lunaire, la fête de Bat Tràng célèbre la richesse de la céramique locale. Elle vise également à sensibiliser les professionnels des métiers traditionnels à l'importance de préserver l'environnement pour assurer la pérennité de ce précieux héritage./.

Texte: Trân Vân, Photos: Viêt Cuong/VI, Traduction: Hà Vu