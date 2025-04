La fête du nouveau riz : un moment sacré pour les Thaï de Thanh Hoa

10/04/2025

Les fêtes culturelles de l’ethnie Thaï à Mường Lát (province de Thanh Hoa) sont intimement liées au rythme du travail agricole. L’une des plus singulières, empreinte de fortes valeurs culturelles et spirituelles, est la fête du riz nouveau. Célébrée pendant la saison des récoltes, cette fête est l'occasion pour les Thaï d'exprimer leur profonde gratitude envers les dieux et les ancêtres pour les récoltes abondantes.

Les Thaï choisissent les meilleurs produits à offrir au ciel, à la terre et aux ancêtres.

La fête du riz nouveau est une coutume précieuse, préservée au fil des siècles, qui constitue une part essentielle de la vie spirituelle et culturelle des Thaï. Selon les croyances de cette minorité ethnique, la bénédiction de la nature et des ancêtres joue un rôle crucial dans la réussite des récoltes. Les divinités et les ancêtres sont toujours les premiers à déguster le riz nouveau.

La fête du riz nouveau a généralement lieu lorsque le riz est mûr et doré dans les champs (vers septembre ou octobre chaque année). Le jour précis est soigneusement choisi par le chaman afin d'éviter tout chevauchement avec les jours tabous propres à chaque famille. Avant la fête, toute la famille prépare le riz le plus frais ainsi que les produits les plus délicieux à offrir à leurs ancêtres. Chaque plat est préparé avec soin et respect.

Le chaman guide la communauté dans ses prières et ses rituels.

Lors de la cérémonie, un chaman, maître des rites, agit comme un intermédiaire entre la communauté et les divinités. Il récite des prières pour exprimer la gratitude envers la nature et les ancêtres, tout en formulant des vœux de prospérité pour les familles et le village.

Dans l’espace sacré de la fête, les Thaï invitent leurs ancêtres à déguster le nouveau riz, créant ainsi un lien profond entre le passé et le présent. C'est aussi l’occasion pour tout le village de se réunir, de partager la joie du travail, de renforcer la solidarité et d’éduquer les enfants aux valeurs traditionnelles, ainsi qu’à la gratitude envers les ancêtres et la nature.

Tout le monde se joint à la danse “xòe”.

Les festivités s’épanouissent en une mosaïque de jeux traditionnels, où le « ném còn » (lancer de balles d’étoffe) dessine des arcs colorés dans le ciel, où le tir à la corde tend les muscles et les esprits, où les tiges de bambou s’entrelacent dans une danse rythmée, où le « nhảy sạp » fait résonner le sol de pas joyeux, et où la danse « xòe » déploie ses volutes envoûtantes. Ces instants de partage tissent des liens indéfectibles au sein de la communauté, préservant avec ferveur les précieuses valeurs d’antan.

La joie irradie chaque visage lors de la fête.

La fête du riz nouveau devient alors un théâtre où les anciens, gardiens de la sagesse, transmettent aux jeunes générations les leçons de la vie et les vertus ancestrales. Même ceux partis travailler loin du village reviennent pour cet événement sacré. Autour des tables chargées de mets savoureux, les villageois se délectent de plats à base de riz nouveau, de porc fondant, et s’enivrent de l’arôme enivrant de l’alcool de riz./.

Texte et Photos: Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu