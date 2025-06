La fête traditionnelle du village de So : un héritage culturel vivant

13/06/2025

Chaque année, le village de So, dans la commune de Cong Hoa à Hanoï, organise sa fête traditionnelle le 8e jour du 2e mois lunaire. Cette fête est une occasion importante pour les habitants de se souvenir des génies tutélaires du village et de préserver leurs traditions culturelles.

La procession du palanquin sacré se dirige vers les temples Ông et Bà, lieux de vénération des parents des génies tutélaires du village.

Le village de So, niché au cœur de la région culturelle de Xu Doai (l'ancienne Son Tây, à l'ouest de Hanoï), est depuis longtemps renommé pour sa maison communale ancienne. Souvent saluée comme "le paysage le plus célèbre de Xu Doai", cette bâtisse est un véritable chef-d'œuvre architectural. Elle se distingue par ses sculptures exquises, ses toits incurvés gracieux et une atmosphère imprégnée d'histoire. Témoignage du talent des artisans d'autrefois, la maison communale a été classée Monument national spécial, devenant la fierté de générations de villageois.

Le cœur de la fête : la procession du palanquin sacré

Dès l'aube du jour d'ouverture de la fête, le village s'anime au son vibrant des tambours, annonçant le début de la procession du palanquin sacré. Le cortège s'élance de la maison communale de So vers le temple d'Ong et le temple de Ba, lieux de vénération des parents des génies tutélaires. En tête, une troupe de danse du lion offre des performances éblouissantes, suivie par une multitude de drapeaux multicolores flottant au vent. Au centre de cette procession solennelle, le palanquin est porté par les jeunes hommes du village, baigné dans un nuage d'encens. Le long des rues, les enfants regardent avec émerveillement, tandis que les adultes observent avec un respect teinté de joie, créant une scène à la fois animée et conviviale.

Après les cérémonies dans les temples, le cortège retourne à la maison communale. Devant l'entrée, la danse du dragon et du lion, accompagnée par les tambours, exécute des performances enthousiastes, offrant ses bénédictions aux habitants. Une fois le palanquin à l'intérieur, la cérémonie d'allumage des bâtonnets d'encens débute officiellement. Les anciens du village, revêtus de leurs costumes traditionnels, accomplissent solennellement les rituels sacrificiels. Ensemble, les habitants rendent hommage aux génies tutélaires et prient pour la paix et la prospérité du pays, un climat clément et des récoltes abondantes.

La danse du dragon, un symbole de bénédiction pour tous les participants à la fête.

Le palanquin est transporté jusqu'à la maison communale de So.

L'héritage héroïque des génies tutélaires

Selon le décret de la maison communale de So, les trois génies tutélaires du village sont trois frères nés sur cette même terre. Depuis leur enfance, ils étaient réputés pour leur santé exceptionnelle et leur intelligence remarquable. Lorsque Dinh Bo Linh réprima la rébellion de 12 seigneurs, ces trois frères apportèrent une contribution précieuse et remportèrent de nombreuses victoires glorieuses.

Les anciens du village dirigent une cérémonie solennelle.

Après que Dinh Bo Linh accéda au trône en 968, il leur confia le titre de « Tam vị Thông Hiện Nguyên soái » (Trois généraux intelligents). Lorsque les trois frères montèrent au ciel, les habitants du village de So les honorèrent comme les génies tutélaires, et un temple fut construit pour célébrer leurs mérites. Au fil du temps, malgré les hauts et les bas, le temple a été restauré et agrandi, pour finalement devenir la maison communale du village.

Une foule nombreuse participe à la fête annuelle du village de So.

Ainsi, cette fête est bien plus qu'une simple commémoration. C'est une occasion vitale de transmettre de précieuses valeurs culturelles aux générations futures. Les rituels et coutumes de cette fête tissent un lien profond au sein de la conscience communautaire, préservant l'esprit de solidarité et renforçant la fierté d'appartenance à la patrie./.