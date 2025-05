Visite du village natal de l'Oncle Hô

Situé à 15km de Vinh, dans le district de Nam Dàn, Kim Liên se compose de trois vestiges principales: Sen – village natal du père du président Hô Chi Minh, Hoàng Trù – village natal de sa mère dans la commune de Kim Lien et Hoàng Thi Loan – tombe de la mère du président sur la montagne Dông Tranh, dans la commune de Nam Giang

.

Nghê An, la plus grande province du Vietnam, possède diverses attractions touristiques, de la mer aux forêts en passant par les vestiges historiques …

Dans une campagne pittoresque du centre du Vietnam, les visiteurs ont l'occasion d'en apprendre davantage sur l'espace de vie et les souvenirs liés à l'enfance de l'Oncle Ho, et d’admirer des patrimoines anciens dont le puit Côc, un vieux banian, le temple de la famille Nguyên Sinh, et surtout la chaumière de Nguyên Sinh Sac - le père de l'Oncle Hô

.



Touristes visitant Sen dans le district de Nam Dàn, village natal du père du président Hô Chi Minh





Cette maison de trois pièces dans le village de Hoàng Trù est le lieu de naissance de l'Oncle Hô





Des souvenirs liés à l'enfance de l'Oncle Hô sont conservés dans le site historique de Kim Liên





Cet endroit attire des milliers de visiteurs chaque jour





Chemin menant à la tombe de Hoàng Thi Loan, la mère du président Hô Chi Minh





Le temple de Mai Hac Dê, dans le district de Nam Dàn, a été reconnu vestige national en 1996





Les sculptures sur bois du temple Hoành Son sont considérées comme les plus bel l es

et les plus sophistiquées du Vietnam





Les touristes peuvent profiter des mélodies de Vi et Giam dans le district de Nam Dàn





La sauce de soja est une spécialité de Nam Dàn.





Le beau sourire d’une agricultrice de Nam Dàn





Une section de la belle rivière Lam.

Le site commémoratif de Phan Bôi Châu (1867-1940), le grand patriote qui a formé l’« Association de réforme » (Duy Tân Hôi) pour promouvoir le mouvement patriotique, est situé dans le canton de Nam Dan. Divisé en deux parties, il abrite des souvenirs liés aux années de révolution trépidante de Phan Bôi Châu

.

Nam Dàn possède trois vestiges nationaux spéciaux, à savoir le site historique de Kim Lien, le site commémoratif de Phan Bôi Châu et le temple Hoành Son .

Lors de la visite de la commune de Khanh Son, les visiteurs peuvent admirer le temple Hoành Son, qui est le plus grand vestige historique de la région Centre. Reconnu vestige national spécial en décembre 2017, ce temple a été construit en 1763 pour adorer Uy Minh Vuong Ly Nhat Quang qui construisit et protégea la province de Nghê An. Le temple est célèbre pour son énorme structure en bois et ses sculptures sophistiquées

.

.

Situé dans la partie centrale du pays, Nghe An, en particulier Nam Dàn, est une destination touristique attrayante aussi bien pour les Vietnamiens que pour les touristes étrangers

