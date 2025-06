La Fête du Nouveau riz chez les Raglai

25/06/2025

L’ethnie minoritaire Raglai, qui vit dans le sud de la région Centre du Vietnam, notamment dans les provinces de Khanh Hoa et Ninh Thuan, possède un riche patrimoine folklorique. Celui-ci comprend des épopées, des contes, des chants alternés et des festivals profondément enracinés dans la culture locale. Parmi les fêtes les plus importantes figure la Fête du Nouveau riz. Célébrée à la fin de la saison des récoltes, elle permet aux Raglai d’exprimer leur profonde gratitude envers la nature, les divinités et les ancêtres pour les moissons abondantes. En 2023, cette fête a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national.

La Fête du Nouveau riz est l'une des plus grandes, des plus importantes et des plus anciennes fêtes des Raglai dans la province de Ninh Thuân.

La Fête du Nouveau riz a généralement lieu à la fin de la saison des récoltes, aux 3ᵉ ou 4ᵉ mois du calendrier lunaire. Les Raglai croient qu’après la récolte du riz et du maïs, il ne faut pas consommer ces produits immédiatement. Une cérémonie doit d’abord être célébrée pour remercier le ciel, la terre, les divinités et les ancêtres pour la récolte obtenue. C’est aussi un moment de rassemblement, de partage et de célébration des fruits du travail collectif après une année de labeur. Avant la fête, les Raglai érigent un nêu (mât ou poteau rituel) et préparent avec soin les offrandes.

Le poteau d’offrandes est richement décoré, car ils croient qu’il est le lieu de résidence des divinités. Les offrandes comprennent du riz cuit, du porc, du poulet, de l’alcool de riz, des œufs de poule, etc. Contrairement à d’autres groupes ethniques qui offrent un coq, les Raglai choisissent une poule. Un feu sacré est également allumé sur le plateau d’offrandes — un élément indispensable symbolisant le lien avec les ancêtres.

La Fête du Nouveau riz a généralement lieu à la fin de la saison des récoltes, aux 3ᵉ ou 4ᵉ mois du calendrier lunaire.

La fête dure généralement deux à trois jours et est rythmée par de nombreuses cérémonies. La première consiste à inviter les divinités et les esprits des ancêtres à se joindre à la célébration. Suivent des rituels de remerciement et des prières pour la santé, la chance et la prospérité. Les rituels sont menés sous le mât rituel par un chaman, qui, au nom des villageois, prononce des prières et exécute des gestes sacrés pour attirer les bonnes grâces.

Après la cérémonie, tout le monde se réunit pour manger, boire, s'amuser et danser ensemble.

Le peuple Raglai suit un système matriarcal, dans lequel les femmes jouent un rôle central au sein de la famille et de la communauté. Lors de la fête du Nouveau Riz, elles sont les premières à participer aux cérémonies et à savourer les offrandes, témoignant ainsi de leur place essentielle dans la culture raglai.

Après les rituels, tout le monde se réunit pour manger, boire, chanter et danser dans une ambiance festive. L’alcool de riz coule à flots, accompagné de chants traditionnels et de danses rythmées par le sarakel (instrument à vent en forme de calebasse), le grand tambour, le ma la (grosse cymbale ou gong plat, qui sert à marquer le rythme) et le chapi (cithare en bambou). Les éclats de rire et l’euphorie collective amplifient encore la magie de l’événement. Reconnu comme patrimoine culturel immatériel national, ce festival joue un rôle essentiel dans la préservation de l’identité du peuple Raglai et dans l’enrichissement du patrimoine culturel vietnamien./.

Texte et photos : Viêt Cuong/ Revue Vietnam Illustré. Traduction : Diêu Vân