87 trésors nationaux liés au bouddhisme exposés à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion de la Journée du Vesak 2025 des Nations Unies

À l'occasion de la Journée du Vesak 2025 des Nations Unies, l'Académie bouddhiste du Vietnam (district de Binh Chanh) expose 87 trésors nationaux liés au bouddhisme.

Organisée par le Comité culturel central de la Sangha bouddhiste du Vietnam, l’exposition est placée sous le thème : « Culture bouddhiste vietnamienne : langue, costumes du Dharma, architecture, patrimoine ». Elle met en lumière la richesse des valeurs spirituelles et culturelles propres au bouddhisme vietnamien, tout en soulignant ses interactions et liens avec les cultures bouddhistes du monde entier.

Statue d'Avalokiteshvara aux mille mains et mille yeux de la pagode Bao An.

Statues de la trilogie des Bouddhas des trois temps de la pagode But Thap (province de Bac Ninh).

Statue de l'empereur bouddhiste Tran Nhan Tong.

Statue d'Avalokiteshvara aux mille mains et yeux de la pagode Me So (Hung Yen), XIXe siècle, trésor national (2018).

Statue de Guanyin à la pagode Mia (Hanoï).

Statue de Bodhisattva assis sur la montagne de la pagode Mia (Hanoï).

Statues des Trois Mondes de la pagode Linh Ung (province de Bac Ninh), XVIIe siècle, trésors nationaux (2013).

Statue d'Avalokiteshvara aux mille yeux et aux mille mains de la pagode But Thap (province de Bac Ninh), vers le XVIIe siècle.

Statue du Bouddha Amitabha de la pagode Phat Tich (province de Bac Ninh).

Statue du Bouddha Amitabha de la pagode Vinh Nghiem (province de Bac Giang).

Statue du Bouddha des nuages du Dharma de la pagode Dâu (Bac Ninh), XVIe siècle, trésor national (2017).

Statue du Bouddha émacié de la pagode Mia, à Hanoï.

Les visiteurs sont invités à découvrir un espace immersif reconstituant des éléments fondamentaux de la culture bouddhiste. Le point culminant de cette exposition est la présentation des 87 trésors nationaux — des objets inestimables témoignant de l’ancrage historique du bouddhisme et de son influence profonde sur la vie spirituelle et culturelle du Vietnam. Au-delà des artefacts emblématiques, l’exposition propose également des images, documents et extraits permettant de mieux comprendre la valeur historique, culturelle et artistique de chaque pièce présentée.

Collection de sutras de la Terre Pure : 25 volumes, plus de 120 œuvres (sutras, traités, commentaires, copies, ouvrages savants, Grand Dictionnaire spécialisé).

Lettre patente pour le Bouddha Xung Tue Chieu Huy Hien Tru Dai Thanh Phap Dien.

Un aperçu de l'exposition.

Robes safran (Kesa) présentées lors de l'exposition.

Tour de culte ornée de lettres en relief à sa base.

Écrits et papiers bouddhistes de la dynastie Nguyen (XIXe-XXe siècles) de la pagode Quan Su, Hanoï.

Au-delà des artefacts : l'exposition présente également des images, des documents et des extraits soulignant la valeur historique, culturelle et artistique de chaque trésor.

À travers cet événement, le Comité d’organisation souhaite mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture bouddhiste vietnamienne — à travers sa langue, ses vêtements rituels, son architecture et son patrimoine — témoignant de son importance durable, préservée et transmise de génération en génération./.