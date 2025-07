Le mont Ba Den : trésor spirituel et naturel du Sud Vietnam

31/07/2025

Le "Toit du Sud" dissimulé dans les nuages. (Photo : Sun Group)

La légende raconte que Thiên Hương était à l'origine une jeune fille belle et vertueuse. Dans le village vivait un homme nommé Lê Sy Triet, élevé par le moine Tri Tân pour apprendre la littérature et les arts martiaux, et qui admirait Thiên Huong. Un jour, alors que Thiên Huong se rendait au mont Môt pour prier à la pagode, elle fut encerclée par un groupe de voyous. Face au danger, Lê Sy Triet se précipita pour la sauver. En remerciement, ses parents promirent de la marier à Lê Sy Triet. Mais avant les noces, celui-ci dut s'engager dans l'armée et partir à la guerre.

Lever du soleil spectaculaire au sommet du mont Ba Den. (Photo : Nguyen Thang/VI)



Alors que Lê Sy Triet était à l'armée, Thiên Huong, montant la montagne pour vénérer Bouddha, fut à nouveau encerclée et capturée par un groupe de malfaiteurs qui tentèrent de la violer. Pour préserver sa vertu, elle se jeta dans un ravin et se suicida. Une nuit, elle apparut en rêve au moine Tri Tân sous la forme d'une femme à la peau noire, et lui raconta toute l'histoire. Après l'avoir entendue, le moine se réveilla et envoya quelqu'un chercher son corps pour l'inhumer. Plus tard, les habitants de la région construisirent un sanctuaire sur la montagne. Dès lors, le mont Môt fut appelé mont Ba Den (Dame Noire). Le second rêve fut celui du seigneur Nguyen Anh, poursuivi par l'armée des Tây Son, qui s'était réfugié au mont Ba Den. Cette nuit-là, Ba Den lui apparut en rêve, lui montrant le chemin de fuite. Lorsque Nguyen Anh monta sur le trône, se souvenant des indications de Thiên Huong, il la reconnut officiellement en lui conférant le titre de Linh Son Thanh Mau (Mère Sacrée du Mont Linh Son) et fit sculpter sa statue en bronze noir pour que le peuple la vénère.

Célébration du Vesak 2024 au mont Ba Den. Photo fournie par Sun Group

Un complexe spirituel et touristique majestueux

Le complexe pittoresque du mont Ba Den couvre une superficie d'environ 24 km² et abrite trois montagnes dénommées Heo, Phung et Ba Den elle-même. Du pied jusqu'au sommet de la montagne s'étend un vaste complexe architectural composé de temples, de pagodes, de sanctuaires et de tours. Parmi eux, la pagode Ba Den (Linh Son Tiên Thach Tu), également connue sous le nom de pagode Thuong, se distingue. C'est là que trône la statue de bronze de Ba Den. La montagne abrite également plusieurs autres pagodes, telles que pagode du Bouddha avec une statue de celui-ci entrant dans le nirvana, les pagodes Hang (Linh Son An Phuoc Tu), Ha, Trung (Linh Son Phuoc Trung Tu) et Vân Son.

Le téléphérique de la zone touristique Sun World Ba Den Mountain est l'un des systèmes de téléphérique les plus raides au monde, avec une pente moyenne de 63,53 % (environ 32,43 degrés) et une pente maximale de 104 % (environ 45 degrés). Grâce à cette inclinaison exceptionnelle et à une vitesse de 6 m/s, le téléphérique emmène les visiteurs de la pagode Ba au « toit du Sud » en un peu plus de 5 minutes, survolant des falaises abruptes et offrant des vues à couper le souffle.

En janvier 2024, la Sangha bouddhiste de la province de Tây Ninh a organisé une cérémonie d'intronisation de l'impressionnante statue du Bodhisattva Maitreya, qui attire particulièrement l'attention dans la zone touristique du mont Ba Den. La statue mesure 36 mètres de haut, 45 mètres de large et pèse 5 112 tonnes. Sa forme est unique au Vietnam : elle est assemblée à partir de 6 688 pierres de grès naturel, inspirées des champs de riz en terrasses.

À ce jour, la zone touristique du mont Ba Den détient de nombreux records du monde Guinness, dont : la station de Ba Den est la « plus grande station de téléphérique du monde » ; la statue de Bouddha Tây Bo Da Son détient deux records, celui de « la plus haute statue de Bouddha en bronze d'Asie au sommet d'une montagne » et celui « la plus haute statue de Bouddha en bronze du Vietnam au sommet d'une montagne » ; le complexe abrite également « la plus grande statue de Bouddha Maitreya en grès du monde » et « la plus haute cascade artificielle d'Asie ».

La pagode Chua Ba, la plus ancienne du mont Ba Den. Photo fournie par Sun Group

Grâce à sa beauté naturel et à ses vestiges historiques et culturels, le mont Ba Den a été reconnu site historique national et site pittoresque en janvier 1989. Depuis de nombreuses années, le complexe touristique du mont Ba Den, « le toit du Sud », est choisi pour accueillir des festivals spirituels uniques et de nombreuses manifestations culturelles et artistiques, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers../.

Texte : Thông Thiên – Photos : Nguyên Thang, Lê Minh et archives de Sun Group. Traduction : Diêu Vân