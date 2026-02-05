Viettel inaugure un bureau de représentation à Singapour

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) a inauguré le 4 février, son bureau de représentation à Singapour.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense (3e de droite à gauche), et d'autres délégués, appuient sur le bouton inaugurant le bureau de représentation de Viettel à Singapour. Photot: VNA

La cérémonie s’est déroulée en présence du général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense, de l’ambassadeur du Vietnam à Singapour Tran Phuoc Anh, ainsi que de nombreux représentants du ministère de la Défense de Singapour, de groupes et d’entreprises singapouriens et de sociétés étrangères implantées dans le pays.

Dans son allocution, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a souligné que, ces dernières années, l’amitié et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour n’ont cessé de se consolider et de s’approfondir, en particulier dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité, de la science et de la technologie, ainsi que de la transformation numérique.

L’inauguration du bureau de représentation de Viettel à Singapour constitue une illustration concrète et dynamique du développement substantiel et efficace de cette relation, contribuant à concrétiser les engagements de coopération entre les deux pays et leurs ministères de la Défense.

Il s’est dit convaincu qu’avec ses atouts de groupe technologique mondial doté de fortes capacités de recherche et développement, Viettel tirera pleinement parti de l’environnement singapourien, dynamique, transparent et à fort potentiel, pour promouvoir la coopération dans des secteurs clés tels que les télécommunications de nouvelle génération, l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, les infrastructures numériques, l’industrie de défense de haute technologie et les solutions numériques au service du développement durable.

Le ministère vietnamien de la Défense continuera d’accorder une attention soutenue et de créer toutes les conditions favorables afin de permettre à Viettel de réaliser des avancées significatives, de se développer vigoureusement et d’élargir sa coopération internationale sur la base de l’égalité, du bénéfice mutuel, du respect du droit international et de la prise en compte des intérêts stratégiques de chaque pays.

Le vice-ministre a également exprimé le souhait que le gouvernement, le ministère de la Défense et les organismes compétents de Singapour poursuivent leur soutien et facilitent le fonctionnement efficace du bureau de représentation de Viettel, afin qu’il joue pleinement son rôle de passerelle pour la coopération technologique, l’investissement et l’innovation entre les deux pays.

Il a appelé les entreprises technologiques, partenaires et instituts de recherche singapouriens à intensifier une coopération concrète avec Viettel, en exploitant ensemble les opportunités offertes par les domaines où les deux parties disposent d’atouts complémentaires, notamment les télécommunications de nouvelle génération, l’IA, la cybersécurité, les infrastructures numériques et l’industrie de haute technologie, au service de l’intérêt commun et d’un développement durable.

Cérémonie de signature d'un MoU entre Viettel et Unicom. Photo: VNA

À cette occasion, des représentants de Viettel et de ses partenaires ont signé sept protocoles d’accord (MoU), jetant des bases solides pour le déploiement de futures actions conjointes, en vue de projets concrets, durables et à forte valeur ajoutée technologique et économique, à Singapour, dans l’ensemble de l’ASEAN et à l’échelle mondiale.

L’implantation officielle de Viettel à Singapour marque une étape historique dans l’expansion internationale du groupe. Elle illustre sa vision stratégique, sa capacité d’intégration et son ambition affirmée en tant qu’entreprise militaire vietnamienne à l’ère de la mondialisation et de l’économie numérique, tout en traduisant la détermination à positionner la technologie vietnamienne sur les marchés internationaux et à contribuer activement au développement régional et mondial.

À ce jour, Viettel est présent dans neuf pays en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où il détient la première part de marché des télécommunications dans sept d’entre eux. Le groupe dispose également de cinq bureaux de représentation au Japon, aux États-Unis, en Australie, aux Émirats arabes unis (EAU) et désormais à Singapour./.