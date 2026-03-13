Gelée de coco : Vinacoco industrialise un produit traditionnel vietnamien pour conquérir les marchés internationaux

Vinacoco, filiale du groupe GC Food, illustre comment l’alliance entre ingrédients locaux, technologies modernes et stratégie de développement durable peut transformer une matière première abondante en produit à haute valeur ajoutée. Depuis sa création en 2016, l’entreprise valorise l’eau de coco fraîche provenant des régions de Ben Tre et Tra Vinh (aujourd’hui intégrées à la province de Vinh Long) pour produire une gelée destinée à l’exportation vers 27 pays.



Implantée dans le parc industriel de Ho Nai, dans la province de Dong Nai, l’usine constitue aujourd’hui le plus grand site de production de gelée de coco au Vietnam, avec une capacité annuelle de 15 000 tonnes. Sa ligne de production comprend 17 étapes en circuit fermé, allant de l’approvisionnement en eau de coco fraîche jusqu’à la stérilisation et au conditionnement, en passant par la fermentation bactérienne.

L’atout technologique majeur réside dans le système UHT (Ultra Haute Température) aseptique, un procédé de stérilisation à très haute température appliqué sur de courtes durées, qui permet de préserver la saveur naturelle et la texture croquante du produit sans recourir à des conservateurs artificiels.

« La technologie n’est qu’un élément parmi d’autres ; l’essentiel est de produire des aliments sains et transparents, respectueux de la santé des consommateurs », souligne Lê Tri Thông, PDG de l’usine Vinacoco. Selon lui, la gelée de coco est un produit « amorphe » : de légères variations dans le processus de fermentation peuvent altérer son croquant et sa structure. D’où l’importance d’un contrôle technique rigoureux pour préserver l’identité et la qualité du produit.

Au-delà des investissements technologiques, Vinacoco mise également sur la transformation numérique. Son système de gestion des données, directement intégré à la ligne UHT aseptique, assure un suivi en temps réel des indicateurs opérationnels. La plateforme no-code et l’intelligence artificielle permettent de détecter précocement les anomalies techniques, d’optimiser les performances et de garantir une production stable - une condition essentielle pour répondre aux exigences des marchés les plus stricts.

Vinacoco détient plusieurs certifications internationales, dont FSSC 22000, HACCP, ISO 22000, Halal et FDA. L’entreprise a également été reconnue OCOP 4 étoiles et produit agricole typique de la province de Dong Nai en 2025. Elle a par ailleurs reçu plusieurs distinctions, dont le Prix national de la qualité 2022 et l’Étoile d’or du Vietnam 2024. Pour l’entreprise, la standardisation des processus constitue la base pour garantir une qualité durable et renforcer la confiance des partenaires internationaux.

Le modèle de développement de Vinacoco repose sur un partenariat avec des centaines d’agriculteurs de Ben Tre, garantissant un approvisionnement stable et une chaîne de valeur intégrée, de la matière première jusqu’à la transformation industrielle. Cette approche favorise à la fois l’intégration verticale et la résilience de la filière cocotier vietnamienne.

Aujourd’hui, la gelée de coco Vinacoco est présente sur de nombreux marchés, notamment au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe. Sa gamme de produits est diversifiée : gelées instantanées, gelées aromatisées aux fruits, ingrédients destinés à l’industrie alimentaire et aux boissons, ainsi qu’une version « saine », à faible teneur en sucre et riche en fibres, répondant à la tendance mondiale vers une alimentation plus équilibrée.

L’histoire de Vinacoco illustre ainsi une trajectoire remarquable : lorsque technologie, management et vision stratégique convergent, les produits agricoles vietnamiens peuvent évoluer vers des productions à forte valeur ajoutée, incarnant l’image d’une agriculture moderne, innovante et pleinement intégrée aux marchés internationaux./.