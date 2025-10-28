Les exportations de pangasius poursuivent leur croissance

28/10/2025

Après près de trois décennies de développement, le pangasius s’est imposé comme l’un des principaux produits de la mer exportés par le Vietnam. Présent sur les tables de plus de 140 pays et territoires, il contribue à la fois à la croissance du chiffre d’affaires à l’export et au renforcement de la position des produits aquatiques vietnamiens sur le marché mondial.

Pangasius élevés dans le bassin d’un foyer piscicole. Photo : Lê Minh

Préparation des pangasius reproducteurs avant leur mise en bassin d’élevage. Photo : Minh Quôc

L’essor du pangasius débute en 1997, lorsque le chiffre d’affaires à l’exportation s’élève à environ 1,7 million de dollars pour une production de 425 tonnes. Les premières expéditions ciblent essentiellement les marchés voisins, tels que la Chine et Singapour. Malgré des débuts modestes, le pangasius s’impose rapidement grâce à sa chair blanche et savoureuse, sa transformation aisée et son prix compétitif, devenant un véritable « nouveau souffle » pour l’industrie vietnamienne des produits de la mer.

L’exportation des produits de la mer constitue un atout majeur de la province de Cân Tho. Photo : Nguyên Luân

Transformation du pangasius à la société par actions des produits de la mer Nha Trang – Cân Tho. Photo : Nguyên Luân

Filets de pangasius prêts pour la congélation. Photo : Lê Minh

L’industrie vietnamienne du pangasius doit poursuivre sa diversification des marchés et des produits, en se concentrant notamment sur les produits préemballés et les transformations profondes, ainsi que sur les segments de niche. Elle doit aussi restructurer le secteur, renforcer les liens entre acteurs, améliorer la qualité et développer des produits à forte valeur ajoutée issus du pangasius. Ces solutions, clés et efficaces, permettront d’affirmer la qualité, la compétitivité et la position de leader des exportations vietnamiennes de pangasius sur le marché mondial.



Face à cette dynamique, la filière évolue rapidement d’une production artisanale vers un modèle industriel à grande échelle. La superficie consacrée à l’élevage dépasse désormais 5 000 hectares. Entre 2002 et 2006, le chiffre d’affaires à l’export atteint près de 1,5 milliard de dollars ; entre 2007 et 2011, il grimpe à 7 milliards, tandis que la production franchit le seuil des 2,9 millions de tonnes, confirmant la compétitivité internationale du pangasius vietnamien.

Cette croissance rapide s’accompagne toutefois de défis majeurs : mesures antidumping imposées par les États-Unis, barrières techniques, ou encore programmes d’inspection du poisson-chat. Le secteur a dû s’adapter continuellement pour préserver et développer ses débouchés. Après la pandémie de COVID-19, les exportations atteignent un record historique en 2022, avec 2,4 milliards de dollars. En 2024, malgré la hausse des coûts de production et des transports, ainsi que les aléas climatiques, l’industrie enregistre une reprise solide, avec un chiffre d’affaires estimé à environ 2 milliards de dollars.

Emballage des filets de pangasius après congélation.Photo : Nguyên Luân

Camions porte-conteneurs transportant des filets de pangasius destinés à l’exportation. Photo : Dang Kim Phuong

Selon Pham Thi Thu Hông, secrétaire générale de l’Association vietnamienne du pangasius, plus de 100 entreprises de transformation opèrent actuellement dans le pays, principalement dans les provinces d’An Giang, Dông Thap, Cân Tho et Vinh Long, pour une production annuelle supérieure à 1,6 million de tonnes. Ces usines, dotées d’équipements modernes, répondent aux standards élevés des marchés exigeants comme l’Europe et l’Amérique du Nord.

D’après Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de la VASEP, le pangasius vietnamien est désormais présent dans plus de 140 pays et territoires. Durant les sept premiers mois de 2025, les exportations ont généré plus de 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 11 % sur un an. La Chine reste le premier marché, représentant près d’un quart du chiffre d’affaires total, tandis que les accords de libre-échange et les marchés du bloc CPTPP (Canada, Malaisie, Japon) offrent de nouveaux leviers de croissance.

Une tendance forte marque désormais l’avenir du secteur : la transition vers un modèle durable et à forte valeur ajoutée. Au cours des sept premiers mois de 2025, les exportations de pangasius transformé ont atteint 30 millions de dollars, en hausse de 41 % sur un an. Cette évolution reflète les efforts du secteur pour réduire ses émissions, optimiser l’usage des intrants, prévenir les maladies, protéger l’environnement aquatique et renforcer la traçabilité selon les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Selon des analystes économiques, malgré les incertitudes géopolitiques et commerciales, le pangasius vietnamien conserve sa position de produit phare et reste hautement compétitif sur la scène mondiale. Avec une production représentant environ 50 % de la production mondiale, le Vietnam occupe une place centrale dans la chaîne d’approvisionnement du poisson blanc. Les consommateurs des grands marchés - Chine, États-Unis, Brésil, Union européenne et ASEAN - privilégient de plus en plus le pangasius vietnamien pour son prix attractif, sa qualité stable, sa flexibilité de transformation et son engagement durable./.

Texte: Son Nghia - Photos: Lê Minh, Nguyên Luân, Kim Phuong, Quang Minh, Minh Quôc/VI - Traduction: Hà Vu







