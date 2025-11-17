Oxalis Adventure : L’exploration de Son Doong, symbole de découverte et de tourisme durable

17/11/2025

Oxalis est l’opérateur exclusif du circuit d’expédition vers Son Doong, offrant une expérience immersive de six jours reconnue pour son exigence physique et son cadre unique. Pour minimiser l’impact environnemental, le circuit est limité à 1 000 participants par an. Cette offre sélective, dont le tarif avoisine les 75 millions de dongs par personne (environ 2 800 dollars), affiche d'ailleurs complet jusqu’en 2027.

Dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Oxalis Adventure a réussi un pari audacieux : transformer une zone forestière sauvage en une destination prisée par les voyageurs du monde entier. Son expédition vers Son Doong, la plus grande grotte naturelle connue à ce jour, s’inscrit comme le sommet d’un dispositif qui allie aventure extrême et conscience écologique.

Oxalis Adventure propose des emplacements de camping à la grotte d'En.

La particularité d’Oxalis réside autant dans l’éblouissement qu’elle propose que dans sa philosophie de tourisme durable. Le groupe adhère strictement au principe « zéro trace » : aucune structure permanente n’est édifiée, tous les matériaux introduits en forêt sont rapportés ; et des toilettes sèches sont installées à chaque étape pour préserver les ressources hydriques. Par ailleurs, le réseau de grottes est fermé chaque année pendant la saison des pluies pour permettre la restauration de l’écosystème.

Autrefois petite entreprise locale, Oxalis est devenue une référence du tourisme d’aventure au Vietnam en alliant conservation et engagement communautaire. Près de 95 % de son personnel provient de la population locale, incluant de nombreux anciens bûcherons reconvertis en guides et en gardes forestiers. Nguyen Châu A, fondateur et PDG d’Oxalis Adventure, résume la vision de la société : « Quand les gens ont un revenu stable, ils n’ont plus besoin de détruire la forêt pour vivre. »

Les touristes peuvent se baigner face à la grotte de Ba.

Selon Nguyen Châu A, Oxalis fonde son activité sur trois principes fondamentaux : la sécurité (priorité absolue), la préservation de l’environnement (fil conducteur) et l'engagement communautaire (pilier du développement durable). C'est cette approche intégrée qui permet à Oxalis non seulement de guider les touristes vers des merveilles géologiques, mais aussi de proposer un modèle de tourisme responsable. C'est cette philosophie qui permet à Oxalis non seulement de guider les touristes vers des grottes majestueuses, mais aussi de proposer un modèle de tourisme responsable, contribuant ainsi à faire rayonner mondialement le Vietnam comme pays capable d’allier émerveillement, responsabilité et humanité, en mettant en valeur sa nature préservée et l'humanité de ses habitants./.

Des touristes traversent la rivière pour se rendre à la grotte d’En .

Oxalis Adventure développe également un réseau de gîtes et de fermes écologiques, comme Chay Lâp Farmstay et Tu Lan Lodge, situés à flanc de montagne.

Tu Lan Lodge est un hébergement adapté aux conditions climatiques du village de Tân Hoa, une région de Quang Binh fortement touchée par les inondations.

Touristes découvrant l’agriculture locale.