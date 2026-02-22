Bao Minh, gardien des saveurs du Têt, entre héritage et renouveau

22/02/2026

Depuis plus de trente ans, Bao Minh occupe une place centrale dans les traditions culinaires vietnamiennes du Têt. Héritière d’un savoir-faire familial transmis de génération en génération, la confiserie s’attache à préserver les saveurs authentiques tout en innovant progressivement afin de répondre aux attentes des consommateurs vietnamiens et internationaux. Les produits de la société par actions de confiserie Bao Minh sont devenus familiers aux familles vietnamiennes. Photo : Archives de Bao Minh Confiseries traditionnelles servies pendant le Têt (Nouvel An lunaire). Photo : Archives de Bao Minh Pour Ngo Thi Tinh, directrice générale, Bao Minh n’est pas une entreprise comme les autres : c’est une vocation. Issue d’une famille de confiseurs dont l’histoire remonte à l’époque coloniale française, Mme Tinh a grandi au rythme des arômes du côm (jeune riz gluant pilé et séché), des haricots mungo et du sucre candi. Il y a plus de trente-cinq ans, à l’échelle d’un modeste atelier, Bao Minh a su conquérir le cœur des consommateurs grâce à un dévouement sans faille et à la transmission de secrets artisanaux.

Bao Minh investit dans une ligne de production moderne en circuit fermé afin d’améliorer la productivité et la qualité des produits. Photo : Tran Thanh Giang

Chaque sachet de banh côm (gâteau à base de jeune riz gluant), de banh cha (biscuit fourré au porc gras) ou de keo lac (bonbon de cacahuète) est, pour elle, bien plus qu’un simple produit commercial : il incarne une culture familiale. Cet héritage a permis à Bao Minh de bâtir une relation de confiance durable avec les consommateurs, distinguant la marque des productions industrielles dépourvues de lien émotionnel.

La singularité de Bao Minh réside dans sa capacité à conjuguer artisanat traditionnel et production à grande échelle. Convaincue que « la tradition sans innovation est vouée à l’obsolescence », l’entreprise a fait le choix d’intégrer la technologie comme moteur de son développement. Des usines modernes, réparties sur des milliers de mètres carrés à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, déploient des technologies de pointe à chaque étape du processus de fabrication.



Ligne de production de gâteaux frais à base de haricots mungo de Bao Minh. Photo : Tran Thanh Giang

La sécurité alimentaire et la durabilité des produits ne constituent plus un frein à la tradition. Les banh côm, autrefois consommés frais sur une courte période, bénéficient désormais d’une durée de conservation prolongée tout en conservant leur texture moelleuse, leur douceur et leur arôme subtil. Bao Minh s’engage à n’utiliser ni colorants artificiels ni additifs industriels, privilégiant des ingrédients naturels tels que le riz gluant frais et les haricots mungo purs. Cette alliance entre charme traditionnel et standards modernes confère à la marque un avantage concurrentiel durable.



Assortiment de fruits confits au cours du processus d’emballage. Photo : Tran Thanh Giang

Au-delà de la qualité, Bao Minh a engagé une stratégie de repositionnement de marque. Ce qui était autrefois perçu comme de simples cadeaux traditionnels est devenu un véritable emblème culturel adapté aux usages contemporains. Les produits Bao Minh sont aujourd’hui présents dans de grandes chaînes de distribution telles que Big C, AEON et Lotte Mart, et constituent un choix privilégié pour les événements culturels, les mariages et les rencontres diplomatiques. Cette dynamique s’est concrétisée par l’exportation de la première cargaison vers le marché nord-américain à la fin de l’année 2024 et au début de 2025. Le banh côm, le gâteau phu thê - l’une des spécialités emblématiques de la culture du mariage vietnamien - ainsi que d’autres produits phares ont fait leur apparition lors de festivals gastronomiques internationaux, confirmant le savoir-faire vietnamien. À ce jour, six produits ont obtenu la certification OCOP (« Un produit Une commune ») 4 étoiles, avec pour objectif d’atteindre cinq étoiles et d’ouvrir l’accès à des marchés exigeants tels que le Japon, Taïwan, la Chine et l’Europe. Des visiteurs découvrent les produits Bao Minh lors d’une exposition. Photo : Tran Thanh Giang

Les consommateurs choisissent les confiseries Bao Minh en toute confiance. Photo : Tran Thanh Giang

Les produits de la société par actions de confiserie Bao Minh sont devenus familiers aux familles vietnamiennes. Photo : Archives de Bao Minh

L’esprit de réinterprétation du patrimoine se reflète également dans le design des emballages et des coffrets cadeaux du Têt. Outre les gâteaux traditionnels, Bao Minh propose des fruits confits du Têt élaborés à partir d’ingrédients naturels tels que la citrouille, le lotus, la noix de coco, le gingembre et les cacahuètes. Ces coffrets symbolisent les retrouvailles familiales, les bénédictions et la prospérité, valeurs essentielles des fêtes vietnamiennes.

Selon Ngo Thi Tinh, durant chaque période du Têt, Bao Minh fonctionne à plein régime, fournissant des centaines de tonnes de produits au marché. Les articles sont élaborés sur des lignes de production modernes, dans le strict respect des normes de sécurité alimentaire. Pour Bao Minh, préserver les confiseries traditionnelles constitue non seulement un atout commercial, mais aussi une manière de perpétuer les souvenirs du Têt et de permettre aux consommateurs, où qu’ils se trouvent, de renouer avec les saveurs du pays d’origine./.

Texte: Thao Vy - Photos: Trân Thanh Giang/VI et Archives fournies par Bao Minh

Traduction: Hà Vu