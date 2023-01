Thierry Vergon, compagnon de nombreux projets culturels au Vietnam

Résidant au Vietnam depuis de nombreuses années, Thierry Vergon, attaché culturel de l’ambassade de France et directeur de l'Institut français du Vietnam à Hanoï (IFV), est un homme dynamique et enthousiaste qui a contribué aux bonnes relations entre la France et le Vietnam. Il a développé de nombreux projets culturels et espaces créatifs pour le public vietnamien.



Thierry Vergon, attaché culturel de l’ambassade de France et directeur de l'Institut français du Vietnam à Hanoï (IFV)Thierry Vergon, directeur de l’IFV à Hanoï, est aimé de tout le monde pour sa gaieté, sa courtoisie et son énergie. Il a partagé que l’IFV est une maison heureuse, un terrain de jeu pour les jeunes vietnamiens et étrangers. Tous ceux qui aiment le français et la culture française sont chaleureusement accueillis dans son établissement. L’IFV est depuis longtemps un lieu de rencontres et d’échanges autour de la culture française et francophone, un centre de formation en langue française. C'est aussi un des principaux acteurs de la vie culturelle et artistique hanoïenne, avec sa riche programmation en arts de la scène, arts visuels, cinéma, conférences/débats d’idées. La médiathèque de l’IFV est non seulement une source d’information sur la France contemporaine mais aussi un endroit avec plein d’activités pour petits et grands (lectures, rencontres, conférences, Heure du conte, …). Ces derniers temps, l’IFV a fait des efforts pour avoir un esprit plus jeune, pour se rapprocher de la communauté.

Thierry Vergon, attaché culturel de l’ambassade de France et directeur de l'Institut français du Vietnam à Hanoï (IFV).

Thierry Vergon a développé de nombreux projets culturels et espaces créatifs pour le public vietnamien.

Thierry Vergon discute avec ses collègues à l’IFV.

Thierry parle de la culture française lors d’un cours de français à l’IFV.

Thierry Vergon parle avec des jeunes à la médiathèque de l’IFV.

Thierry Vergon lors d’une conférence internationale sur la promotion de l'industrie créative au Vietnam.

Outre les activités culturelles à l’IFV, Thierry Vergon a participé à la plupart des grands événements culturels du Vietnam. Il s'est rendu dans de nombreuses provinces du Vietnam pour coopérer avec des localités dans des programmes culturels et la promotion des patrimoines vietnamiens.

Thierry Vergon a déclaré que le Vietnam a de nombreux atouts pour développer une industrie culturelle car il possède une diversité et une longue histoire des patrimoines architecturaux, des artistes créatifs et talentueux. Ainsi, l’IFV se concentre sủr le développement de projets en matière de patrimoine pour valoriser le pont culturel entre le Vietnam et la France. L’IFV organise tous les deux ans un programme d’arts visuels pour honorer les artistes qui se sont consacrés aux arts. En 2023, l’IFV organisera une exposition photographique sur Hanoï afin de présenter l’image d'une ville paisible et hospitalière. Parallèlement, il existera d’autres programmes sur le cinéma et la musique que l'Institut français organisera en série pour créer un espace d'art créatif pour tous ceux qui aiment la culture vietnamienne.

Thierry Vergon s'entretient avec le célèbre pianiste vietnamien Dang Thai Son lors d’un concert organisé à l’IFV.

Selon Thierry Vergon, la culture est l’un des domaines clés, « prenant une place particulière » dans la coopération Vietnam-France du passé, du présent et du futur.

Thierry Vergon, attaché culturel de l’ambassade de France et directeur de l'Institut français du Vietnam à Hanoï (IFV).

Thierry Vergon et le peintre Lê Thiêt Cuong lors d’une exposition à l’IFV.

Thierry Vergon a souligné qu’une ville créative doit nourrir une communauté d’artistes créatifs, soutenir les industries culturelles et créer des espaces pour que les artistes puissent se développer. L’IFV est prêt à accompagner Hanoï pour faire de la culture et de la créativité l’une des priorités dans la stratégie de développement des relations entre le Vietnam et la France./.