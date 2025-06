Entre ciel et terre, les échassiers belges émerveillent Hué

En 2024, la troupe royale d’échasses de Merchtem a participé pour la cinquième fois au Festival de Hué. Pour les habitants, l’image des artistes belges marchant avec grâce sur leurs échasses est devenue familière, presque comme celle d’amis proches. Après chaque représentation, les artistes ont pris le temps de découvrir la culture et la gastronomie de Hué, visitant des sites emblématiques tels que le pont Trang Tien, le palais Khai Dinh ou encore la rivière Huong (rivière des Parfums).

Johan Vrijders, membre de la troupe, a partagé son enthousiasme à l’idée de venir pour la première fois au Vietnam : « Je suis vraiment très impatient de participer au festival, non seulement pour présenter notre spectacle, mais aussi pour m’immerger dans la richesse du pays, rencontrer ses habitants et découvrir sa fascinante culture. »

« Nous avons participé à plusieurs reprises au Festival de Hué, mais chaque visite est une expérience unique. Les habitants de Hué sont chaleureux, amicaux, hospitaliers, et ils aiment profondément l’art des échasses », a déclaré Roger Daelemans, chef de la troupe royale d’échasses de Merchtem.

Compétition d'échasses rythmée par les tambours.

Les artistes belges vont au-delà du spectacle : ils souhaitent également apporter une aide concrète face aux défis du Centre du Vietnam, souvent touché par les inondations. Pendant leur séjour, Roger Daelemans et son équipe ont enseigné à de jeunes Vietnamiens à marcher sur des échasses en bambou pour traverser les eaux profondes, espérant leur transmettre une compétence utile. Leur générosité incarne un véritable esprit d’humanité et de partage, faisant d’eux bien plus que de simples artistes.

Chaque paire d’échasses arborée par les artistes brille aux couleurs du drapeau belge — jaune, rouge et noir — et s’élève à environ cinq mètres de hauteur, comme un symbole de fierté. Ces échasses, ainsi que tous les accessoires, sont soigneusement préparés et expédiés par avion au Vietnam avant chaque festival, témoignant de l’attention et de l’amour apportés à chaque détail. Après leurs prestations saisissantes, les artistes reçoivent en retour des chapeaux coniques vietnamiens, offerts comme symboles précieux d’amitié. Certains les ramènent en Belgique, emportant avec eux une part du Vietnam, souvenir à la fois joli et chargé de sens, marqué par le lien tissé entre deux cultures.

Composées de centaines de membres se produisant au Vietnam, les troupes d’échassiers belges jouent un rôle essentiel dans la préservation de l’art des échasses, un patrimoine culturel immatériel de la Flandre. En même temps, elles contribuent à faire connaître cette tradition à un public international, diffusant ainsi la richesse de ce savoir-faire ancestral à travers le monde.

Les enfants saluent joyeusement les artistes perchés sur leurs hautes échasses.

Les performances des artistes belges ont renforcé l’amitié sincère avec le peuple vietnamien. Ce lien chaleureux et précieux mérite d’être préservé et renouvelé, car l’art ne doit pas se limiter à une performance : il doit devenir un véritable pont entre les cultures, favorisant la compréhension et l’échange mutuel./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu