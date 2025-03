Doseba Tua Sinay et son amour pour les enfants vietnamiens

11/03/2025

En tant que représentant en chef de World Vision International (WVI) au Vietnam depuis 2021, Doseba Tua Sinay et son organisation ont travaillé avec passion pour améliorer considérablement le bien-être des enfants et des communautés les plus vulnérables au Vietnam.

Doseba Tua Sinay, représentant en chef de World Vision International (WVI) au Vietnam, un homme engagé et chaleureux.

En 2022, Doseba Tua Sinay a été honoré par le Comité populaire de Da Nang pour sa contribution significative au développement socio-économique de la ville et à ses initiatives d'aide humanitaire. Témoignant de sa générosité, il a fait don de sa récompense pour offrir un logement à une famille dans le besoin. Son engagement, combiné aux efforts de World Vision, a apporté espoir et soutien à des millions d'enfants vietnamiens, les aidant à construire une vie plus saine et plus heureuse tout en renforçant leur capacité à surmonter les défis personnels et communautaires.

En tant qu'Indonésien vivant et travaillant au Vietnam, Doseba Tua Sinay a observé que les deux pays partagent de nombreuses similitudes culturelles. Le Vietnam l’inspire constamment dans son travail au service des enfants et des communautés vulnérables. Chaque visite dans les zones de projets lui permet d’apprécier profondément les expériences et l’impact que le travail de WVI apporte à ces communautés.