World Vision International et son Initiative pour une nutrition adéquate

27/11/2024

Présentation de produits agricoles du programme «Moyens de subsistance durables».

Présent au Vietnam depuis 1988, World Vision International a apporté de nombreuses contributions pour soutenir le gouvernement vietnamien dans le domaine de la promotion et de la garantie du bien-être de l’enfant. En 2024, World Vision International a coopéré avec l'Institut national de la nutrition pour lancer l'Initiative pour une nutrition adéquate, afin de contribuer au développement intellectuel, physique et spirituel des enfants vietnamiens.

Le lancement de l'Initiative pour une nutrition adéquate s’est déroulé le 5 août 2024 à Hanoi.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé de nombreux progrès pour réduire le taux de malnutrition infantile, qui est passé de 29,3 % (2010) à 19,6 % (2020). Cependant, le Vietnam reste confronté au double fardeau de la nutrition infantile. D’une part, le taux de malnutrition et de retard de croissance chez les enfants dans les zones montagneuses et les zones de minorités ethniques est toujours élevé (respectivement de 29,8 % et 27,1 % sur les Hauts Plateaux du Centre et les montagnes). D’autre part, le pays connaît un taux d’augmentation du surpoids et de l'obésité chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones urbaines et rurales, et des carences en micronutriments chez les enfants dans de nombreuses régions du pays. En outre, le changement climatique est de plus en plus complexe et affecte la sécurité alimentaire des foyers. Ce qui constitue également l'un des défis qui entravent les efforts visant à améliorer l'alimentation de l'enfant.

Par conséquent, l'Initiative pour une nutrition adéquate de World Vision International vise à garantir que tous les enfants reçoivent suffisamment d'aliments nutritifs pour grandir sainement, réduire le fardeau de la maladie et améliorer la taille, la force physique et l’intelligence du peuple vietnamien.

Les visiteurs découvrent les produits agricoles.

Doseba Tua Sinay, représentant en chef de World Vision International au Vietnam, a déclaré : « Pour une mise en œuvre efficace, nous appelons à la collaboration des organisations internationales, des partenaires de développement et des entreprises dans la planification et l’analyse de la situation de manière optimale en faveur des actions nutritionnelles essentielles. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons mettre fin à la malnutrition infantile au Vietnam, créer des changements positifs et garantir que chaque enfant puisse profiter pleinement de la vie. »

Ly A Phu et Nguyen Le Thanh Phuong présentent leur « Message des enfants ».

Le chanteur Ta Quang Thang et des enfants ont interprété la chanson de l'Initiative pour une nutrition adéquate.

Les principales activités de l'Initiative pour une nutrition adéquate consiste à améliorer les sources d'aliments nutritifs et sains pour les enfants grâce à des activités d'amélioration des moyens de subsistance, ainsi que les pratiques de soins nutritionnels pour les personnes qui s'occupent des enfants grâce à des activités sur les réseaux sociaux et à des consultations communautaires, à organiser des forums pour partager les bonnes pratiques et les recommandations pour promouvoir la mise en œuvre des politiques du gouvernement vietnamien en matière de nutrition et de sensibilisation à la nutrition, à mobiliser la participation et les contributions en ressources des parties concernées - donateurs, organisations non gouvernementales locales et internationales, organisations internationales, communauté et gouvernement vietnamien - pour traiter les domaines prioritaires de l'Initiative.

World Vision International au Vietnam et l'Institut national de nutrition ont signé un engagement à coopérer dans la mise en œuvre de l'Initiative pour une nutrition adéquate période 2024-2026.

Ces activités sont mises en œuvre dans les provinces et villes suivantes : Dien Bien, Hai Phong, Thanh Hoa, Quang Tri, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Nong, Hô Chi Minh-Ville avec environ 200 000 enfants vietnamiens qui en bénéficient directement.

L'Initiative pour une nutrition adéquate est mise en œuvre au Vietnam avec une noble signification humaine, pour le meilleur avenir des enfants vietnamiens./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang/VI et Archives - Traduction: Hà Vu