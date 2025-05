Fête « Promouvoir l’éducation inclusive et les capacités de leadership des personnes handicapées »

09/05/2025

La fête intitulée « Promouvoir l’éducation inclusive et les capacités de leadership des personnes handicapées » s’est tenue à la Maison verte des Nations Unies, située au 304 rue Kim Ma, à Hanoï. Il s’agissait d’un événement à haute portée humaine, organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, dans le but de diffuser les valeurs de l’éducation inclusive et de l’intégration, non seulement au Vietnam mais aussi dans le monde entier.

Promouvoir l’éducation inclusive et le leadership pour tous » : un message fort porté collectivement par les agences des Nations Unies au Vietnam.

Actuellement, les personnes handicapées représentent environ 15 % de la population mondiale. Au Vietnam, cela équivaut à près de 7 % de la population, soit environ 7 millions de personnes. Chaque jour, elles doivent faire face à de nombreux défis dans leurs études, leur travail et leur vie sociale. Pourtant, malgré les obstacles et les préjugés, elles font preuve d’une résilience remarquable, déployant des efforts extraordinaires et apportant des contributions précieuses à la communauté.

Des amis internationaux saluent chaleureusement la communauté des personnes handicapées du Vietnam par des gestes de la main et des sourires.

Lors de la fête, le public a non seulement eu l’occasion d’enrichir ses connaissances sur l’éducation inclusive et l’intégration, mais aussi d’écouter les témoignages inspirants de personnes handicapées, partageant leurs expériences dans des domaines tels que le commerce, le volontariat et la santé publique. Cet événement visait à valoriser les réalisations des personnes handicapées, à renforcer la sensibilisation et à encourager l’intégration pour construire une société plus équitable.

Matt Jackson, représentant en chef du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a lancé un appel à l’action : « Le leadership commence par l’inclusion. Il s’agit de donner du pouvoir aux personnes handicapées, d’écouter leurs voix et de reconnaître leur rôle dans la construction de notre avenir. Unissons nos forces, soutenons-nous les uns les autres et surmontons ensemble tous les défis pour bâtir un monde plus résilient. »

Le festival a également rendu hommage à des personnalités inspirantes issues de la communauté des personnes handicapées, telles que Nguyen Thuy Chi, directrice adjointe de l’entreprise Cham vào Xanh (Toucher le Vert), qui a déclaré : « Ce dont je suis le plus fière, c’est que nos produits recyclés – élastiques à cheveux, porte-clés, souvenirs – sont appréciés pour leur qualité, et non par pitié. » L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 40 travailleurs handicapés et reçoit un volume régulier de commandes. Nguyen Hanh Ngân, technicienne au laboratoire Medlatec, a elle aussi témoigné. Souffrant d’un zézaiement dû à une langue courte, elle a confié : « Chaque jour, j’intègre et prouve patiemment mes capacités dans mon travail. »

De jeunes sourds-muets en pleine conversation.

La communauté des sourds-muets échange en langue des signes.

À l’intérieur de la Maison verte, une exposition d’articles artisanaux réalisés par des personnes handicapées de Cham vào Xanh et de l’Association vietnamienne des malentendants a attiré l’attention et suscité l’admiration du public. Un spectacle émouvant a complété l’événement, avec les présentations musicales de Nguyen Duc Thien (de l’Académie nationale de musique), Nguyen Thao Dan (de l’Institut des adolescents et de la jeunesse du Vietnam), et Bê Thi Bang (membre du Comité de l’association des jeunes handicapés du Vietnam).

L’événement s’est achevé sur un message fort : construire ensemble une communauté sans barrières, où chacun, quelle que soit sa condition ou ses capacités, a la possibilité de se développer et de contribuer pleinement à la société./.

Texte : Bich Vân Photos d’archives. Traduction : Diêu Vân