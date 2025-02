La pianiste sud-coréenne Bokyung Lee et son amour pour la musique vietnamienne

La pianiste Bokyung Lee est diplômée du Lycée d’arts de Séoul, de l’Université Gachon (République de Corée) et de l’Université d’État de l’Oregon (États-Unis). Elle a remporté le prix « UO Outstanding Performer in Keyboard Performance » avec la note la plus élevée pour piano, ainsi que le premier prix du concours de piano Concerto UO. Bokyung Lee a participé à de nombreux récitals et concerts et a enseigné aux États-Unis, en Corée du Sud et au Vietnam.