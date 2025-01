La pièce de théâtre « Ngày xưa » : à l'écoute des échos du passé

Mise en scène par le metteur en scène français Quentin Delorme et interprétée par les artistes français et vietnamiens de l’ATH, la pièce de théâtre « Ngày xưa » (Autrefois) est une création franco-vietnamienne inspirée de contes et légendes du Vietnam ancien (300 ans avant J.-C.) jouée à Hanoi les 21 et 22 septembre en 2024.

Le metteur en scène français Quentin Delorme souhaite emmener le public dans un voyage onirique, fantaisiste et accessible à tous grâce à la diversité des expressions théâtrales.

Selon Quentin Delorme, le scénario de « Ngày xưa » a été adapté à partir de quatre contes et légendes : « Thân tru troi » (Dieu créateur) qui décrit la naissance de l’univers, «Sự tích cây nêu» (La légende de la perche rituelle) qui raconte les coutumes traditionnelles du Têt, «Con rồng cháu tiên» (Les enfants du Dragon et de la Fée) qui parle des origines du peuple vietnamien, et «Sự tích trầu cau» (La légende du bétel et des noix d’arec) qui illustre la relation fondamentale entre les humains et la nature.

Un voyage enchanté à travers quatre histoires qui se répondent, unissant l'imagination et le réel dans un spectacle unique en son genre.

« Ngày xưa » est une invitation à un voyage onirique au cœur d'un monde où dragons, génies, esprits et démons s'entremêlent dans une danse cosmique, révélant la poésie brute de la vie.

Un pont temporel nous est tendu, nous invitant à explorer nos racines les plus profondes et à redécouvrir les valeurs qui nous ont façonnés. En abordant des questions existentielles qui résonnent depuis la nuit des temps, cette pièce nous rappelle notre commune humanité et notre quête perpétuelle de sens. Chaque artiste, en incarnant ces questions fondamentales, devient un passeur d'émotions et un catalyseur de réflexions, nous invitant à repenser notre place dans l'univers.

La pièce « Ngày xưa » propose une expérience théâtrale unique, hybridant musique, vidéo, bande dessinée, marionnettes et éléments de la tragédie grecque./.

Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu