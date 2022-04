Théâtre de Ho Chi Minh-Ville, lieu de préservation de l’art tradtionnel de hát bội

Le hát bội est un chant classique interprété avec une gestuelle complexe. Très prisé autrefois, en particulier dans le Sud qui est son berceau, le hát bội aurait donné naissance au théâtre classique du Vietnam. Le hát bội, ou tuồng, remonte au XIIe siècle, mais c’est seulement au XVIIe siècle qu’il se développe et acquiert ses lettres de noblesse. Cet art inclut danse, chant, récit et musique. Au XIXe siècle, sous la dynastie des Nguyên, il occupe une place importante dans la vie culturelle de l’empereur et de la Cour.

Le théâtre de Ho Chi Minh-Ville de hát bội (théâtre classique) a été chargé de préserver et de développer l'art. Après une interruption temporaire due à la pandémie de COVID-19, le programme de performances artistiques de hát bội est officiellement revenu pour servir le public au mausolée Le Van Duyet et au zoo et jardins botaniques de Hô Chi Minh-Ville les samedi et dimanches matin.

Ces représentations régulières de hát bội étaient à l'origine organisées tous les week-ends devant le tombeau de Le Van Duyet (district de Binh Thanh) et au temple des rois Hung, devant Thao Cam Vien, district No 1. Elles étaient interprétées par le théâtre de Ho Chi Minh-Ville de hát bội en collaboration avec des partenaires sous la direction du Département de la Culture et des Sports municipal. Le programme visait à amener hát bội au public, ainsi qu'à divertir les touristes nationaux et étrangers.

Le hát bội est une forme de scène conventionnelle, donc le maquillage est également spécial pour montrer clairement la caractère des personnages. Photo : Thong Hai/VI

Les artistes doivent s'habiller pour mettre en exergue la personnalité des personnages. Photo : Thong Hai/VI La manière de se maquiller, les costumes et les gestes du théâtre de hát bội sont tous clairement définis Photo : Thong Hai/VI Afin d'assurer la sécurité contre la pandémie, le public de la scène ne doit pas passer les 30 personnes. Cela n'a cependant pas empêché les gens de venir se jouir et tomber amoureux de hát bội. « Le théâtre de Ho Chi Minh-Ville de hát bội a été chargé de préserver et de développer l'art de hát bội car s'il ne peut pas être joué, il ne peut pas exister. Au zoo et au jardin botanique, le nombre de visiteurs est généralement important. Des familles entières peuvent en apprendre davantage sur le hát bội. À l'avenir, lorsque la pandémie prendra fin et que le tourisme rouvrira, c'est un lieu idéal pour montrer cet art original aux invités nationaux et étrangers », a déclaré l'artiste méritoire Huu Danh - qui a joué un rôle important dans la formation des jeunes générations d’artistes du théâtre de hát bộ de la mégapole du Sud.

Les costumes de hát bội sont réglementés . Photo : Thong Hai/VI Sourires joyeux des chanteurs de hát bội dans les coulisses. Photo : Thong Hai/VI Orchestre de hát bội. Photo : Thong Hai/VI

Des personnages maquillés de façon impressionnante. Photo : Thong Hai/VI

Vo Ho Hoang Vu, directeur par intérim du théâtre de Ho Chi Minh-Ville de hát bội, a ajouté que pendant la pause de quatre mois due à la pandémie de COVID-19, les artistes ont activement pratiqué en ligne, revu d'anciennes pièces et chorégraphié de nouvelles performances. Actuellement, le théâtre vient de terminer la mise en scène d'une nouvelle pièce qui devrait sortir dans un peu de temps./.





Un extrait de la pièce théatrale " Đào Tam Xuân đề cờ ". Photo : Thong Hai/VI