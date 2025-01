La calligraphie en quốc ngữ , un souffle de modernité dans un art ancestral

30/01/2025

Des calligraphes de quốc ngữ au Temple de la Littérature.

Ces dernières années, la calligraphie en quốc ngữ a connu un véritable renouveau, se diffusant au-delà des livres et des journaux pour investir les espaces publics et privés. Des galeries aux boutiques de souvenirs, en passant par les vêtements et les objets du quotidien, cette forme d'art s'est démocratisée et s'est enrichie de multiples expressions, témoignant de la vitalité de la culture vietnamienne contemporaine.

L’émergence de la calligraphie vietnamienne moderne, fruit d'un métissage entre tradition et modernité, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'art vietnamien. Loin de se limiter à une simple reproduction de modèles anciens, elle explore de nouvelles voies créatives, repoussant les limites de cet art ancestral. En jouant avec les formes, les couleurs et les supports, les calligraphes contemporains insufflent un souffle nouveau à cet art millénaire, le rendant plus accessible et plus actuel.

Un coin de l’exposition sur la calligraphie vietnamienne au Temple de la Littérature.

Née de la rencontre entre la tradition calligraphique chinoise et l'alphabet latin, la calligraphie quốc ngữ a progressivement forgé son identité propre. Au fil des siècles, les calligraphes vietnamiens ont expérimenté de nouvelles formes d'expression, donnant naissance à un art aussi varié que créatif. Aujourd'hui, la calligraphie en quôc ngữ est bien plus qu'un simple outil d'écriture ; elle est devenue un véritable vecteur d'identité culturelle et un terrain d'expression artistique.

Un calligraphe présente son œuvre au public.