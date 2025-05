Quand les déchets deviennent de l’art

31/05/2025

Présentée du 15 mars au 1er juin au Centre d'échange culturel japonais au Vietnam, l'exposition « L'ère du Plastique » lance un message fort sur la crise mondiale des déchets plastiques. Elle ne se contente pas de sensibiliser le public à l'impact environnemental de ces déchets, mais offre aussi une perspective innovante : leur transformation en œuvres d'art.

Au cœur de cette exposition se trouve une collection remarquable signée par le célèbre artiste japonais Fuji Hiroshi. Avec une créativité hors du commun, Hiroshi a métamorphosé plus de 50 000 vieux jouets, collectés auprès d'enfants japonais, en œuvres artistiques à la fois éducatives et profondément inspirantes. Chaque jouet, imprégné de souvenirs d'enfance, devient ainsi un élément d'une histoire collective, invitant à une réflexion sur notre consommation et l'avenir de nos déchets.

Le processus de création de l’artiste est rigoureux et demande une grande patience. Chaque jouet est d’abord soigneusement collecté, nettoyé, puis trié par couleur, taille et matière. Hiroshi conçoit ensuite l’ossature de ses œuvres, fixant avec une extrême précision chaque élément, un travail qui peut nécessiter plusieurs mois pour une seule pièce.

Parmi les œuvres phares figure la collection « Jurassic Plastic », une série de dinosaures grandeur nature réalisés à partir de milliers de jouets colorés. La pièce maîtresse — un tyrannosaure de trois mètres de haut — intègre plus de 5 000 jouets recyclés : voitures miniatures, poupées, blocs de construction… Les visiteurs sont fascinés par ces créations saisissantes qui redonnent vie à l’ère préhistorique à partir de déchets de notre époque.

L’exposition comprend également un espace éducatif intitulé « Petits gestes, grands changements », destiné aux enfants. Encadrés par des bénévoles, ils peuvent y créer leurs propres œuvres à partir de jouets ou déchets plastiques usagés, tout en découvrant les enjeux du recyclage et de la préservation de l’environnement.

L'exposition "L'ère du Plastique" est à découvrir du 15 mars au 1er juin au Centre d'échange culturel japonais, 27 rue Quang Trung, Hanoï.

Au-delà de sa dimension artistique, cette exposition a captivé l'attention des décideurs et des entreprises. Suite à leur visite, certains fabricants de jouets vietnamiens se sont engagés à utiliser des matériaux plus écologiques. Parallèlement, des représentants du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement ont salué l'initiative, soulignant l'importance de revaloriser les objets usagés et de renforcer la conscience collective pour la protection de la planète.

En somme, « L'ère du Plastique » délivre un message puissant : lorsque les déchets se transforment en art, ils peuvent éveiller les consciences et initier un changement durable. L'exposition nous invite à percevoir la valorisation des déchets non plus comme un fardeau, mais comme une véritable opportunité de transformation positive./.

Texte: Công Dat; Photos: Khanh Long/VI; Traduction: Hà Vu