L’art du Hát bội à travers l'objectif de l’artiste-photographe Nguyên Hông Nga

03/07/2025

L’exposition « Couleurs du Hát bội », réunissant 65 photos, organisée en novembre 2024 à Hô Chi Minh-Ville par l’artiste-photographe Nguyên Hông Nga, avait pour objectif de faire découvrir le chant traditionnel Hát bội à un large public, notamment aux jeunes, en l’honneur du 50e anniversaire de la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Le Hát bội, également appelé Tuồng (théâtre classique), est une forme de chant et de théâtre exécutée lors de cérémonies religieuses au temple, dans les maisons communales ou lors des rituels demandant des récoltes abondantes dans les villages de pêche. Les techniques vocales sont conventionnelles et exagérées. Les thèmes abordés dans ses airs incluent la patrie, les héros historiques, des événements marquants, et de grandes figures. Le Hát bội est un chant classique interprété avec une gestuelle complexe. Très prisé autrefois, notamment dans le Sud, qui est son berceau, le Hát bội aurait donné naissance au théâtre classique vietnamien.

Les 65 œuvres, représentant des pièces célèbres du Hát bội, ont été exposées au n° 184 rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hô Chi Minh-Ville.

Le Hát bội, ou Tuồng, remonte au XIIe siècle, mais c’est au XVIIe siècle qu’il se développe et acquiert ses lettres de noblesse. Cet art comprend la danse, le chant, le récit et la musique. Au XIXe siècle, sous la dynastie des Nguyên, il occupe une place importante dans la vie culturelle de la cour impériale. Le Hát bội met en scène un nombre limité de personnages caractéristiques, facilement identifiables grâce à leur maquillage et leurs costumes chargés de symboles.

Par exemple, un visage maquillé en rouge symbolise le courage, la loyauté et la fidélité. Les traîtres et les personnages cruels se maquillent en blanc. Les sourcils horizontaux symbolisent l’honnêteté, ceux en accent circonflexe, la cruauté, et ceux tombants, la lâcheté. Selon la manière dont un personnage se tripote la barbe, on peut identifier ses émotions, ses réflexions, ses inquiétudes ou sa colère. Le Hát bội puise ses thèmes dans l'antiquité, mettant en scène des personnages historiques et des événements passés, avec pour objectif d'enseigner l'histoire à travers le spectacle.

Les personnages qui y figurent sont des empereurs, des impératrices, des généraux et des princesses. Des épisodes de l’histoire du Vietnam, comme ceux des Sœurs Trung ou de Trân Hung Dao, sont fréquemment représentés sur scène, tout comme de grands romans en vers tels que Kim Vân Kiêu, Thach Sanh ou Luc Vân Tiên. Les costumes sont splendides, les décors somptueux et les jeux de scène traditionnels. Selon les scènes, les chanteurs et chanteuses alternent entre dialogues parlés et chantés.

Les chants sont très variés, allant de récits tristes ou descriptifs à des airs plus vifs et rapides. Ils peuvent être utilisés pour réciter de la poésie ou pour exposer des idées de manière plus conventionnelle. L’exposition « Couleur du Hát bội » a réuni 65 œuvres posées sur des chevalets, représentant des scènes célèbres de Hát bội, des artistes de Hát bội, leurs images sur scène, leurs costumes, des scènes de représentations de Hát bội dans les rues, ainsi que des sites culturels, historiques et touristiques de la ville de Hô Chi Minh-Ville. Ces photos ont été sélectionnées parmi des milliers de clichés pris par l’artiste ces 30 dernières années. L'artiste prévoit des expositions publiques (rues piétonnes, écoles, maisons de la culture) pour promouvoir cet art vocal unique et la photographie auprès d'un large public, notamment les jeunes./.