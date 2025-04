Thuy Huong et la fascination du lotus

Le lotus est une présence constante dans l'univers de Thuy Huong, infusant sa vie et son art. Cette fleur emblématique a jalonné son parcours pictural depuis ses débuts.

Diplômée en éducation artistique de l'Université de pédagogie et titulaire d'un master en gestion de l'éducation, Thuy Huong a enrichi la Faculté des beaux-arts de l'École supérieure des beaux-arts de Hanoï de son expertise pédagogique pendant de nombreuses années. Malgré ses actuelles responsabilités en tant que directrice de l'école primaire Linh Nam à Hanoï, sa passion pour la peinture demeure intacte, et elle continue de lui consacrer un temps précieux.

L'exposition de ses œuvres, intitulée « Le Voyage de la Vie et de l'Amour 2024 », s'est ouverte le 3 novembre 2024 à la Maison d'expositions, située au 16 rue Ngô Quyên à Hanoï. Au sein de cette collection, les toiles dédiées au thème du lotus ont constitué le point d'orgue, captivant les visiteurs par leur beauté singulière.

Les peintures de Thuy Huong reflètent un lien profond avec le patrimoine, la nature et le peuple vietnamiens.

« J'ai commencé à peindre des lotus en 2018, et l'année 2019 a marqué une période particulièrement féconde », confie Thuy Huong. « Chaque tableau de lotus est une narration visuelle, une capture d'instant ou la préservation d'un souvenir cher. Mon travail est souvent qualifié d'enfantin, de juvénile ou de vibrant. Personnellement, je suis profondément attirée par les couleurs vives et claires, et j'utilise une palette de trois tons principaux – chaud, froid et neutre – pour symboliser le passé, le présent et l'avenir de toute vie sur Terre. »

L'émotion qui émane des toiles de Thuy Huong est difficilement descriptible. Ses couleurs irradient une énergie et une chaleur palpables, reflets du cœur et de l'âme que cette artiste et éducatrice y investit pleinement.

La singularité de ses représentations du lotus réside dans leur profonde connexion avec le patrimoine, la nature et l'âme du peuple vietnamien. Les œuvres de Thuy Huong, où dominent les jaunes lumineux, les violets délicats et les blancs purs, tissent des liens subtils entre le lotus et le monde animal, la nature environnante et les thèmes universels de l'existence, du ciel et de la terre. Ces éléments s'harmonisent, créant une exploration poignante et profonde de la condition humaine.

Des visiteurs captivés par les peintures de Thuy Huong.

De jeunes passionnés de peinture explorent l'univers artistique de Thuy Huong.