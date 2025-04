L'exposition « Hoàng Sa, Truong Sa - Mer et îles sacrées » réaffirme la souveraineté du Vietnam

25/04/2025

Une exposition dévoilant des documents d'archives rares datant du XIXe siècle, fournissant des preuves convaincantes de la souveraineté historique du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa, ainsi que des réalisations exceptionnelles de la Marine populaire du Vietnam, a ouvert ses portes le 17 mars au port militaire de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hòa (région centrale).

Les délégués coupent le ruban inaugural de l’exposition .

Le colonel Nguyen Huu Minh, commissaire politique adjoint de la 4e Région navale, prend la parole lors de la cérémonie d’ouverture .

Divisée en deux sections – « Hoàng Sa, Truong Sa - Mer et îles sacrées » et « Marine populaire héroïque du Vietnam - 70 ans de protection de la mer » – l'exposition présente près de 200 documents, cartes et photos en provenance du Centre des archives nationales, du Musée d'histoire militaire du Vietnam et du Musée de la Marine.

Le représentant du Club des photojournalistes de Hanoï présente les photos aux officiers et soldats de la 4e Région navale .

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), le 50e de la libération de l'archipel de Truong Sa (29 avril 1975) et le 70e de la fondation de la Marine populaire du Vietnam (7 mai 1955).

Pour la première fois, l'exposition inclut des documents administratifs royaux et des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, reconnus par l'UNESCO comme patrimoine documentaire mondial.

L'exposition présente également 50 photos de presse prises par les membres du Club des photojournalistes de Hanoï depuis 2009. Ces photographies illustrent vivement l'archipel de Truong Sa, mettant en lumière l'entraînement au combat, les activités quotidiennes, ainsi que la vie des soldats et des civils. Elles soulignent également les difficultés et les défis liés à la préservation de la souveraineté maritime du Vietnam.

«Un jeune soldat» de Tran Huan, Journal de la Culture .

«Les cadres, les soldats et les habitants de l'île de Truong Sa Lon font leurs adieux au groupe de travail» de Dinh Duc Tung, Journal de l'Agriculture du Vietnam .

«Cérémonie de salut au drapeau sur l'île Truong Sa Lon » de Viet Trung, Journal de l'Armée populaire .

«Accueil de la délégation en visite sur l'île» de Nguyen Tien Anh Tuan, Journal électronique Dân Tri .

Lors de la cérémonie d'ouverture, le colonel Nguyen Huu Minh, commissaire politique adjoint de la 4e Région navale, a déclaré : « Cette exposition revêt une importance particulière. Les officiers et les soldats de la 4e Région navale l'attendaient avec impatience et l'ont chaleureusement accueillie. L'exposition permet aux officiers et aux soldats de toute la région de mieux comprendre l'importance et la valeur historique de la Grande Victoire du Printemps de 1975, de la libération de Truong Sa en particulier, ainsi que des 70 ans de combat de la Marine populaire pour la protection des mers. »

«Coucher de soleil sur l'île de Nam Yêt» de Dinh Trong Hai, Journal de l'Armée populaire .

L'objectif principal de l'exposition est de sensibiliser les citoyens vietnamiens à leur responsabilité collective dans la protection de la souveraineté sacrée de la Patrie./.

Texte et Photos: Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu