Soirée musicale et artistique pour célébrer la Journée des Nations Unies du Vesak 2025

Le soir du 7 mai 2025, au centre d'événements ThiskyHall, situé dans la zone urbaine de Sala (ville de Thu Duc), s’est tenue une soirée musicale et artistique en l’honneur de la Journée des Nations Unies du Vesak 2025. Placée sous le thème : «Solidarité et tolérance pour la dignité humaine : la sagesse bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable», cette célébration s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, grandiose et chargée d’émotion.



La soirée musicale et artistique célébrant le Vesak 2025 des Nations Unies s'est déroulée avec solennité, beauté et une vive émotion.

Les œuvres et les chorégraphies ont fait l'objet d'une élaboration soignée.

Les chanteurs Dang Duong, Viet Hoàn et Dao Mac ont interprété avec brio la chanson « Đất nước trọn niềm vui » (Le pays en plein de joie) du musicien Hoàng Hà.

La gracieuse danse du lotus a profondément ému le public.

La danse a illustré la tolérance entre les êtres.

Le chanteur Duc Tuân a interprété avec entrain la chanson « Sống vui - Tạ ơn » (Vivre heureux - Remerciements).

La performance de danse a magnifiquement illustré l'atmosphère joyeuse de la chanson « Đất nước trọn niềm vui » (Le pays en pleine de joie).

L’événement a réuni un grand nombre de moines, de nonnes, de fidèles bouddhistes, de délégués internationaux ainsi que des amateurs d’art spirituel venus de divers horizons. L’espace scénique, profondément inspiré, a transmis un message fort de paix, de compassion et de solidarité entre les peuples.

Le point culminant de la soirée a été la pièce « La Vie de Bouddha », interprétée par une troupe d’art culturel venue d’Inde. Retracée avec sensibilité, la vie du prince Siddhartha – de sa quête spirituelle à l’atteinte du nirvana – a profondément ému le public.

D'autres performances remarquables, telles que « La Quintessence de Prajna Paramita », « Le Chant de l’Honoré du Monde », « Le Chant de Vesak », « Vivre heureux – Rendre grâce » ou encore « Le bouddhisme brille sur les cinq continents », ont su transmettre les enseignements du Bouddha, éveillant chez les spectateurs des émotions profondes et une réflexion intérieure.

L'événement a eu le privilège d'accueillir des troupes d'art bouddhiste venues de pays tels que l'Inde, la Chine et la Corée.

La pièce « La vie du Bouddha » a retracé le cheminement du prince Siddhartha vers l’illumination.

La pièce « La vie du Bouddha » a retracé le cheminement du prince Siddhartha vers l’illumination.

La pièce « La vie du Bouddha » a retracé le cheminement du prince Siddhartha vers l’illumination.

Un public nombreux de moines, nonnes, fidèles bouddhistes, délégués internationaux et passionnés d’art spirituel a participé à cet événement.

La soirée a également mis en lumière la portée spirituelle du Vesak – qui commémore la naissance, l’illumination et le parinirvana de Bouddha – tout en diffusant un message fort de paix universelle et de développement durable, dans un monde en proie à de nombreux défis.

Cette célébration n’a pas été une simple représentation artistique, mais un véritable voyage intérieur – un moment d’éveil, d’amour et de sagesse – qui a transcendé les frontières culturelles et religieuses./.