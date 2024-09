L’exposition ''Phiêu'', un appel à la conservation des tortues de mer

29/09/2024

Plus d’un millier de tortues de mer en céramique "nagent" dans l’espace à l’exposition « Phiêu", attirant l’attention des touristes à Hanoï. C’est une œuvre originale de l’artiste Cao Thanh Tha ayant pour but de répandre un message important sur la protection des tortues de mer et des océans.

L’exposition a rassemblé 1001 tortues de mer en céramique, appliquant l’art de l'installation

Sous le patronage professionnel de l’UICN Vietnam (Union internationale pour la Conservation de la Nature) et le projet Born to be wild, l’exposition ''Phiêu'', tenue en juin dernier à Hanoï, a rassemblé 1001 tortues de mer en céramique taillées toutes à la main et racontant le cycle de vie d’une tortue de mer, depuis sa naissance jusqu’à l’âge adulte, le retour sur son lieu de naissance pour pondre.

Le numéro 1001 est un chiffre record qu’aucune artiste n'avait réalisait auparavant, cependant, le chiffre n’a pas été choisi pour établir un record mais il prend sa source du taux de survie très bas de 1/1000 des tortues de mer et des risques de disparition alarmantes de ces reptiles qui figurent dans la liste du Livre rouge de l’UICN.

Des tortues de mer disposées de façon impressionnante dans l’œuvre intitulée « Courants océaniques »

Les œuvres artistiques ont été exposées en 6 groupes d’art de l'installation intitulés « Beaux océans », « Réel espace », « Avenir », « Courants océaniques », « Vortex souterrain » et « Retour ». En outre, dans le cadre de l’exposition, il y avait des activités expérientielles pour permettre aux visiteurs de mieux connaître la vie des tortues marines et leur préservation.

Chaque tortue a été entièrement fabriquée à la main en céramique, avec diverses formes et dimensions, représentant chacune une partie de la vie des tortues marines dans les océans. Les dessins sur la vie des tortues de mer mettaient en relief les risques auxquels font face ces reptiles.

“ Phiêu" raconte le parcours aventureux depuis la naissance des tortues de mer, puis ils survivent, nagent dans l’océan, et naviguent avec des courants océaniques à travers la mer ». a partagé l’artiste Cao Thanh Tha. Sur 1.001 jeunes tortues qui éclosent, une seule atteint l'âge adulte et retourne à son lieu de naissance pour y pondre, donner naissances à des bébés tortues.

« Le taux de survie extrêmement bas de 1/1000 relève les menaces auxquelles fait face une tortue de mer, c’est pourquoi, j’ai choisi comme thème de l’exposition le numéro 1.001 », a expliqué l’artiste Cao Thanh Tha.

L’artiste Cao Thanh Tha a participé à plusieurs projets artistiques organisés dans plusieurs zones maritimes du pays, à savoir : Le camp de créativité artistique à partir des déchets et plaques polystyrènes dans la baie Bai Tu Long, province de Quang Ninh en 2018 Le projet « Océan flottant sur terre », réalisé par des déchets de la Réserve de l’île Hon Cau, province de Binh Thuân en 2019 Le projet de décoration de la rue piétonnière réalisée en 2020 au port de plaisance Ana Marian Nha Trang ayant pour thème « Océans » en utilisant comme matières premières des déchets plastiques recyclés Le projet de conservation des tortues de mer et de créativité artistique à Con Dao (Poulo Condor) en 2021 Le projet de conservation des tortues de mer et de créativité artistique depuis des déchets à l’île de Hon Cau en 2022

“ Je souhaite via cette exposition pouvoir élever la conscience de la communauté sur l’importance de la protection de l’environnement marin et des tortues de mer, Chaque tortue en céramique est un message qui nous rappelle notre tâche de préserver la beauté de la nature », a-t-elle partagé.

L’exposition « Phiêu » a été hautement appréciée par les professionnels et le public, plusieurs visiteurs ont été émus du message significatif transmis par les œuvres céramiques originales. Cet événement culturel significatif a contribué à améliorer la conscience de la communauté sur la protection de la mer et des tortues marines. L’exposition a appelé chaque individu à passer à l’action pour ensemble protéger notre planète verte./.

Texte : Công Dat. Photos : Khanh Long/ Revue Vietnam Illustré. Traduction: Diêu Vân