Stella et son amour pour la culture vietnamienne

Le Vietnam fait partie depuis longtemps de sa vie et Hanoi est considérée comme sa « maison » à laquelle elle est rattachée depuis près des 30 ans. Stella Ciorra, une Britannique, aime la culture et le patrimoine du Vietnam, et est prête à partager ses connaissances et sa passion avec n'importe qui le souhaitant.







Arrivée pour la première fois au Vietnam en 1995, elle a été ravie de découvrir la culture locale. Les innombrables patrimoines et magnifiques sites touristiques l'ont conquise de façon très naturelle. Ses nombreux souvenirs d’un Vietnam en pleine mutation s’intégrant à l’international l’ont accompagné dans son pays natal et l’ont incité à se plonger dans l'apprentissage du vietnamien. Parler couramment vietnamien lui a donné bien des occasions de mieux connaître le pays. En 2011, elle s’est installée définitivement à Hanoï. Elle a rejoint l’association Les Amis du patrimoine vietnamien (APV), où elle a rencontré des gens de différentes nationalités partageant la même passion pour le Vietnam, particulièrement sa culture et son histoire. Stella Ciorra, vice-présidente de l'APV, est également guide touristique de ces deux circuits. Elle a préparé de nombreuses peintures, photos et documents sur les "36 rues et corporations" (ancien nom du Vieux quartier), des histoires de Hanoï d’antan et d’aujourd’hui... ce qui aide ceux qu'elle accompagne à mieux comprendre cette ville millénaire inscrite dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Il y a deux circuits de découverte du vieux quartier de Hanoï. Ces deux visites à pied qui attirent Vietnamiens et expatriés permettent de flâner dans les vieilles rues, de découvrir in situ la culture et le patrimoine de la capitale.

Stella Ciorra vit à Hanoï depuis une trentaine d’années. Photo : Công Dat

Attachée à Hanoï, Stella connaît par cœur tous les coins de la capitale. Photo: Công Dat

Découvrir les patrimoines culturels de la maison communale de Kim Ngân donne d’intéressantes expériences à Stella. Photo: Công Dat

Stella aime les plats traditionnels vietnamiens vendus dans la rue. Photo: Công Dat



Stella en conversation avec Pham Trung Dung, directeur général de l’hôtel Lasiesta, qui reçoit depuis longtemps des touristes étrangers. Photo: Công Dat Stella et M. Cuong, propriétaire d’une boutique de bijoux dans la rue de Hang Bac. Photo: Công Dat Rencontre avec des enfants dans une rue de Hanoï durant les premiers jours du printemps 2022. Photo: Công Dat

Fondée en 1999, l’APV réunit environ 1.300 personnes venues de différents pays qui pour la plupart vivent au Vietnam. L’association organise en moyenne de 8 à 10 activités par mois portant sur la découverte de l’histoire, du patrimoine, de la culture et des traditions du Vietnam, notamment des tours à pied dans Hanoï, en anglais, en japonais et en espagnol.

L’APV tient encore d’autres activités dont des forums, rencontres avec des professeurs et artisans vietnamiens, présente des films vietnamiens, des œuvres littéraires vietnamiennes, organise des visites de villages de métiers, collecte de l’argent à des fins caritatives. Stella Ciorra est guide touristique de tours pédestres à Hanoï pour présenter elle-même chaque lieu historique. Disposant d’énormes connaissances et d’un amour infini pour Hanoï, elle a organisé de nombreux tours pour l’APV.

Elle s’engage aussi dans la communication et l’organisation d’événements pour Elegance Hospitality Group-EHG. Son travail lui permet de s’associer parfaitement à son activité de volontariat culturel, de présenter aux touristes étrangers la culture et les patrimoines du Vietnam, particulièrement ceux de Hanoï, du Nord et de la province de Quang Nam.

Partage de la dégustation traditionnelle du thé avec des représentants de la société du thé Tiên Thiên Tra. Photo: Công Dat Stella organise plusieurs tours pédestres à la découverte de Hanoï pour les amis de l’association “Les Amis du patrimoine vietnamien (APV). Photo: Công Dat

L’APV réunit de nombreux étrangers aimant la culture et les patrimoines du Vietnam. Photo: Công Dat

Des membres de l’APV admirent des patrimoines du Vietnam au musée de l'Histoire. Photo : Công Dat

Stella et ses associés réalisent des tableaux de feuilles pour préparer un séminaire portant sur la culture des villages de métiers vietnamiens. Photo d’archives

Stella et de jeunes vietnamiens portant des tableaux de papier faits à la main. Photo d’archives



Stella et le groupe APV apprennent l'art de la laque au village de Ha Thai, district de Thuong Tin (Hanoï), spécialisé dans cet artisanat. Photo d’archives

Son travail dans un groupe hôtelier consiste essentiellement à rédiger des articles portant sur la gastronomie vietnamienne, l’histoire des ouvrages célèbres par exemple le pont Long Biên, le marché aux fleurs de Quang An, arrondissement de Tây Ho, des villages de métiers traditionnels, les circuits quotidiens de visite de patrimoines….

L’APV a organisé, depuis sa fondation environ 1.600 événements au total, a-t-elle partagé. Stella et ses associés souhaitent répandre les acquis de l’association en termes de solidarité communautaire internationale et améliorer les connaissances des Vietnamiens sur les traditions et la culture de leur pays natal./.