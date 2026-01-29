Promouvoir la diplomatie et l’intégration internationale, une œuvre commune

Afin de hisser la stratégie diplomatique globale du Vietnam à un niveau supérieur, le secteur diplomatique s’attachera à préserver un environnement pacifique et stable en étroite coordination avec les secteurs de la défense, de la sécurité et autres ; à mobiliser les ressources extérieures, notamment par la diplomatie économique et technologique ; et à renforcer le rayonnement international du Parti et du pays, permettant ainsi au Vietnam de jouer un rôle plus important sur la scène politique mondiale, dans l’économie mondiale et au sein de la civilisation humaine.



Promouvoir la diplomatie et l’intégration internationale n’est pas la seule tâche des organes spécialisés en affaires étrangères, ni même celle du seul ministère des Affaires étrangères, mais une œuvre partagée par l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, impliquant tout le système politique, a affirmé le membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung.

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung. Photo : VNA Dans une interview accordée à la presse, le ministre a dressé le bilan de l’action diplomatique du Vietnam en 2025 et a exposé les priorités pour l’avenir, en insistant particulièrement sur la « mission » confiée au secteur diplomatique par le 14e Congrès national du Parti et par la résolution n°59-NQ/TW du Politburo relative à l’intégration internationale dans le nouveau contexte.



Il a souligné que, pour la première fois, les affaires étrangères étaient explicitement définies comme un domaine «essentiel et régulier», au même titre que la défense et la sécurité. Cette désignation représente à la fois un honneur et une lourde responsabilité pour l’ensemble du secteur diplomatique, marquant une nouvelle avancée dans la pensée stratégique du Parti.



Selon Lê Hoài Trung, l’expression «essentiel et régulier» désigne un travail d’une importance capitale, directement lié à la survie, à la sécurité et à la prospérité de la nation, ancré dans la longue histoire de la construction et de la défense nationales, et mené sans interruption à travers toutes les périodes révolutionnaires. À l’heure actuelle, il contribue directement à la réussite des deux tâches stratégiques que sont la construction et la sauvegarde de la Patrie socialiste.



Pour répondre aux exigences de cette nouvelle ère, la diplomatie doit demeurer sous la direction directe et globale du Parti, la gestion unifiée de l’État et l’engagement proactif des ministères, des secteurs, des collectivités locales, des citoyens et des entreprises, le ministère des Affaires étrangères jouant le rôle d’organe central de coordination et de conseil.



Conformément aux orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visant à hisser la stratégie diplomatique globale du Vietnam à un niveau supérieur, le secteur diplomatique s’articulera autour de trois axes majeurs : la préservation d’un environnement pacifique et stable en étroite coordination avec les secteurs de la défense, de la sécurité et autres ; la mobilisation des ressources extérieures, notamment par la diplomatie économique et technologique, au service du développement socio-économique et des objectifs nationaux à long terme ; et en renforçant le rayonnement international du Parti et du pays, permettant ainsi au Vietnam de jouer un rôle plus important sur la scène politique mondiale, dans l’économie mondiale et au sein de la civilisation humaine. L’espace d’exposition du ministère des Affaires étrangères lors de l’exposition des réalisations nationales, intitulée «80 ans d’indépendance – Liberté – Bonheur». Photo : VNA Concernant la mise en œuvre de la résolution n°59, le ministre a déclaré que celle-ci réaffirme l’intégration non seulement comme moteur de développement, mais aussi comme moyen privilégié d’atteindre les objectifs stratégiques nationaux. Il a présenté quatre axes de solutions novateurs pour la période à venir.



Premièrement, un changement continu des mentalités et des actions doit s’opérer sous l’égide d’un Parti plus déterminé, passant d’une posture de «bénéficiaire» passif à celle de «contributeur» actif, d’une «intégration profonde» à une «intégration complète», et d’une position de retardataire à celle de pionnier dans les domaines émergents. Cette nouvelle vision s’est concrétisée, notamment par le biais du Programme d’action gouvernemental pour la mise en œuvre de la résolution n°59.



Deuxièmement, afin de répondre aux exigences croissantes du développement, des mécanismes spécifiques ont été mis en place. Il convient de noter que la résolution n°250/2025/QH15 de l’Assemblée nationale, adoptée en décembre 2025, a instauré des mécanismes novateurs pour lever les obstacles institutionnels, politiques et de ressources à l’intégration. Le ministère des Affaires étrangères et les organismes compétents finalisent actuellement les décrets d’orientation qui seront publiés au premier trimestre 2026, permettant une intégration plus efficace aux niveaux national et international, notamment grâce à la mobilisation de ressources humaines de haute qualité.



Troisièmement, Lê Hoài Trung a souligné la nécessité de maximiser la force conjuguée de la diplomatie du Parti, de la diplomatie d’État et de la diplomatie citoyenne, en renforçant la coordination au sein du système politique et entre les niveaux central et local, en consolidant les mécanismes de partage d’informations et de données et en favorisant une posture d’intégration nationale unifiée.



Quatrièmement, une intégration efficace requiert une solide «culture de la mise en œuvre», où les engagements se traduisent par des actions concrètes et un suivi rigoureux. Cela implique de privilégier le fond et la faisabilité dans la négociation et la mise en œuvre des engagements internationaux, parallèlement à une réforme institutionnelle et politique nationale opportune.

Afin de bâtir un secteur diplomatique complet, moderne et professionnel, Lê Hoài Trung a déclaré que le ministère s’attache à renforcer la gouvernance et la discipline du Parti, à moderniser la gestion par la transformation numérique et les systèmes de données, à former un corps de fonctionnaires intègres, compétents et dévoués, et à promouvoir la synergie entre la diplomatie politique, économique, culturelle, de défense et de sécurité, en plaçant la diplomatie économique au service du développement et en faisant des citoyens et des entreprises des acteurs centraux.



Revenant sur les réalisations diplomatiques de l’année 2025, le ministre a décrit cette année comme marquée par une volatilité et une incertitude mondiales exceptionnelles. Dans ce contexte, le Vietnam a su saisir les opportunités, relever les défis et contribuer à façonner un nouvel environnement extérieur propice à l’entrée dans une nouvelle ère. La diplomatie de haut niveau a été particulièrement active, avec un renforcement des relations avec 17 partenaires, portant à 42 le nombre total de partenariats globaux ou de haut niveau.



Près de 350 accords de coopération ont été signés, soit 2,5 fois plus qu’en 2024, témoignant d’une priorité accordée au fond et à l’efficacité. Sur le plan multilatéral, le Vietnam a fait preuve de responsabilité et d’engagement à un moment où les institutions multilatérales rencontraient des difficultés. Ses contributions au maintien de la paix, à l’aide humanitaire, à l’énergie et à la sécurité alimentaire ont été largement reconnues, de même que son rôle actif au sein d’organes tels que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et l’UNESCO. L’organisation réussie d’événements majeurs, notamment le Forum sur l’avenir de l’ASEAN, le Sommet P4G et la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, a renforcé la crédibilité du pays.



La diplomatie économique a joué un rôle pionnier dans la réalisation des objectifs de croissance nationale, l’expansion des marchés, l’attraction des investissements et une meilleure intégration du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. La diplomatie scientifique et technologique s’est imposée comme un fer de lance, axée sur l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique, contribuant à la réalisation de 11 domaines technologiques stratégiques.



La diplomatie culturelle, a souligné le ministre, a considérablement renforcé le soft power du Vietnam, avec sept nouveaux titres reconnus par l’UNESCO en 2025, portant le total à 77, bien au-delà de l’objectif fixé pour 2030. La diplomatie citoyenne et les efforts de protection des citoyens ont été renforcés, tandis que l’engagement auprès des communautés vietnamiennes de l’étranger a généré des envois de fonds records, constituant ainsi une ressource importante pour le développement.



Pour l’avenir, conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement culturel, la diplomatie culturelle continuera d’innover dans sa pensée, son contenu et ses méthodes ; elle approfondira son intégration dans les forums culturels ; elle tirera parti de la transformation numérique et de la communication stratégique ; et elle investira dans les ressources humaines, notamment au sein des missions diplomatiques à l’étranger. Ces efforts contribueront à projeter l’image d’un Vietnam culturellement riche, humain et responsable, contribuant activement à la civilisation mondiale.