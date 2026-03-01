Le Vietnam progresse dans la maîtrise de la technologie des drones

Les entreprises produisant des drones de dernière génération connaissent un essor fulgurant et atteignent de nouveaux sommets à travers le monde.





Un stand d'exposition de drones de la société par actions Nicotex. Photo : Tran Viet - VNA

Les entreprises produisant des drones de dernière génération connaissent un essor fulgurant et atteignent de nouveaux sommets à travers le monde.



Le parcours des drones, des vols d'essai réalisés dans le cadre du projet pilote du Parc technologique de Saigon jusqu'à la première liaison postale transocéanique, témoigne du développement méthodique et stratégique du secteur à Hô Chi Minh-Ville.



Si certains produits sont déjà commercialisés aux États-Unis, il ne s'agit pas simplement d'une application pratique de cette nouvelle technologie, mais d'un processus graduel de maîtrise des aspects fondamentaux et d'affirmation des compétences internationales dans l'industrie des drones, un secteur de haute technologie stratégique au Vietnam.



La ville d'Hô Chi Minh-Ville a inauguré le 12 février une liaison postale par drones reliant la commune de Can Gio et le quartier de Vung Tau.



Il s'agit de la première liaison postale transocéanique, une étape importante dans l'intégration des technologies de pointe aux opérations logistiques, qui ouvre également de nouvelles perspectives pour l'économie numérique et l'économie de proximité de la ville.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, et sa délégation ont visité la zone d'utilisation des drones pour le transport médical à l'hôpital général de Duc Giang. Photo : Minh Quyet - VNA



Les résultats de cette phase pilote fourniront aux autorités des données concrètes précieuses pour affiner les politiques de développement de l'économie de proximité et évaluer la faisabilité d'un déploiement du modèle dans des domaines plus spécialisés tels que le transport médical d'urgence, la recherche et le sauvetage, la gestion des catastrophes et la gestion urbaine intelligente.



Nguyen Nhu Thuan, directeur de la Poste d'Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'une étroite collaboration entre les entreprises et les autorités de régulation était indispensable au bon fonctionnement du service.



À l'issue de la phase pilote, l'unité chargée de la mise en œuvre fera rapport aux autorités afin de finaliser les procédures d'autorisation et les démarches connexes, a-t-il précisé.



Parallèlement, le secteur postal développera ses procédures opérationnelles, investira dans les infrastructures et préparera les ressources nécessaires à un déploiement professionnel. Si cette technologie est largement adoptée, le volume des commandes devrait augmenter considérablement, a souligné Nguyen Nhu Thuan.



Du point de vue de la gestion publique, Pham Huynh Quang Hieu, directeur adjoint du Département des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que ce lancement ne se limitait pas à un simple événement technologique, mais témoignait de la volonté de la ville d'intégrer les avancées scientifiques et technologiques dans la vie quotidienne, de promouvoir l'innovation et de faire progresser l'économie numérique.



Face à une demande croissante de livraisons exigeant des solutions plus rapides, plus flexibles et plus efficaces, les drones devraient constituer une solution novatrice, permettant de réduire les délais de transport, d'optimiser les coûts, d'étendre la couverture des services et d'alléger progressivement la pression sur les infrastructures de transport traditionnelles.



Les drones ne se limitent pas aux services de livraison, mais sont également destinés à des applications dans la surveillance des forêts, la surveillance urbaine et l'aide à la gestion urbaine, une étape importante vers la construction d'une économie de basse altitude moderne, sûre et durable, a déclaré Pham Huynh Quang Hieu.



Le 5 janvier, le Département municipal des sciences et technologies, en coordination avec le conseil d'administration du Parc technologique de Saigon et des entreprises technologiques telles que Saolatek, Real-Time Robotics Vietnam et Di Dong Viet, a lancé un programme pilote d'utilisation de drones pour les livraisons au sein du parc.



Au-delà des essais techniques, cette initiative représente une étape stratégique vers la normalisation des opérations de drones et la création d'un environnement d'innovation sécurisé, propice au développement de technologies de rupture et à leur transformation en nouveaux moteurs de croissance.



Nguyen Ky Phung, président du conseil d'administration du Parc technologique de Saigon, a déclaré que l'intégration des drones dans la logistique urbaine posait des défis tant sur le plan technologique que sur celui de la sécurité aérienne.



Ces phases pilotes étaient donc nécessaires pour recueillir des données concrètes, affiner les politiques et mettre en œuvre les étapes suivantes, a-t-il précisé.



Il a estimé que l'économie des drones pourrait générer des milliards de dollars et des centaines de milliers d'emplois au Vietnam au cours de la prochaine décennie.



Avec l'émergence et la croissance des entreprises de drones au sein du parc technologique, Hô Chi Minh-Ville a l'opportunité de devenir un pôle majeur de fabrication et d'application de drones dans la région, a-t-il ajouté.



Conquête des marchés internationaux



Phan Van Han, directeur du Centre mondial d'assistance technique de CT UAV JSC, a souligné que les vols transocéaniques représentaient l'un des défis les plus importants en matière de logistique sans pilote. L'entreprise a donc entrepris une préparation à long terme, notamment en sélectionnant les technologies et solutions techniques appropriées.



« Nous sommes convaincus que les entreprises vietnamiennes sont pleinement capables d'atteindre des objectifs plus ambitieux », a déclaré Phan Van Han.



« Comptant parmi les principaux fabricants de drones de l'ASEAN, avec 16 gammes de produits couvrant diverses applications, nous sommes confiants dans notre capacité à répondre à la demande intérieure et à nous développer sur les marchés d'exportation.



« Lorsque la confiance des entreprises, la confiance des clients et le soutien du gouvernement convergent, le succès est assuré. »



Tran Anh Tuan, fondateur de Saolatek, a souligné que la phase de tests technologiques était cruciale pour permettre aux entreprises de maîtriser les technologies, d'innover et de garantir que leurs drones soient opérationnels et commercialisables.



À l'issue de ces essais, l'entreprise espère obtenir davantage de commandes nationales et s'orienter vers l'exportation, a-t-il déclaré.



Il a noté que le monde recherche des pôles de production de drones pour les marchés mondiaux et que le Vietnam bénéficie de conditions favorables pour s'intégrer pleinement à cette chaîne de valeur.



Depuis la publication de la Résolution 57-NQ/TW relative aux avancées scientifiques, technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique nationale, et grâce à divers mécanismes de soutien, l'environnement de développement technologique s'est considérablement amélioré, a affirmé Tran Anh Tuan.



Le mécanisme de bac à sable technologique et l'acceptation raisonnable des risques dans la recherche scientifique permettent aux entreprises d'expérimenter, de développer des technologies et d'améliorer leurs produits.



Néanmoins, les entreprises ont toujours besoin d'un soutien étatique plus important, allant de l'aide en ressources au développement de l'écosystème, afin de se concentrer sur la recherche et le développement (R&D).



« Les ingénieurs vietnamiens sont parfaitement capables de produire des drones complets et de haute technologie, compétitifs sur les marchés internationaux », a-t-il conclu.

Des agriculteurs de la province d'An Giang assistent à une démonstration de drones (véhicules aériens sans pilote) épandant des engrais et pulvérisant des pesticides sur des rizières dans un champ du district de Thoai Son. Photo : Cong Mao - VNA



Luong Viet Quoc, PDG de Real-Time Robotics Vietnam Corporation, a constaté que le principal défi pour l'industrie vietnamienne des drones était de se développer et de devenir compétitive à l'échelle mondiale.



Selon lui, cela exige des inventions et des technologies de pointe, seul moyen d'accéder aux marchés internationaux tout en préservant la compétitivité nationale.



Il a toutefois souligné que la conquête d'une dimension mondiale n'était pas uniquement une affaire d'entreprise, mais un enjeu national reposant sur trois piliers essentiels : le financement, les ressources humaines et les institutions.



Le modèle de la « triple hélice », qui relie le gouvernement, les entreprises et le monde universitaire, doit être renforcé afin de transformer les capacités technologiques en atout concurrentiel national.



Pour conquérir les marchés internationaux, Luong Viet Quoc a suggéré que l'État crée les conditions optimales permettant aux entreprises de développer des produits et des solutions novateurs.



Cela inclut des politiques de soutien financier, telles que des subventions et des programmes d'incubation pour les jeunes entreprises, ainsi que des mécanismes de commandes pour les entreprises ayant démontré leur compétitivité internationale, favorisant ainsi la poursuite des investissements en R&D./.